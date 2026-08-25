Perselisihan yang terjadi antara Uni Sepakbola Eropa "UEFA" dan Federasi Sepakbola Internasional "FIFA" tak lagi menjadi rahasia bagi siapa pun, bahkan belakangan ini terwujud dalam bentuk kenyataan yang nyata melalui keputusan-keputusan wasit.

Kesenjangan ini terlihat jelas ketika UEFA, di bawah kepemimpinan Aleksander Ceferin, menunjuk wasit asal Somalia Omar Artan untuk memimpin pertandingan Piala Super Eropa pada 12 Agustus lalu di kota Salzburg, antara Paris Saint-Germain juara Liga Champions dan Aston Villa juara Liga Europa, yang berakhir dengan gelar baru bagi klub asal Paris tersebut, dan itu terjadi meskipun ada keputusan FIFA sebelumnya untuk mencoret wasit yang sama dari babak final Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat.

Pesan-pesan UEFA dan komite wasit yang dipimpin Roberto Rosetti tak berhenti sampai di situ; sebab secara resmi diputuskan untuk mengirimkan undangan khusus kepada wasit asal Afrika tersebut guna berpartisipasi dalam pertemuan wasit pertama musim ini, yang mengumpulkan para wasit terbaik Benua Biru sebelum dimulainya babak grup Liga Champions Eropa dan turnamen-turnamen benua lainnya, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Kota Jenewa di Swiss, markas UEFA, dijadwalkan menjadi tuan rumah kegiatan pertemuan evaluasi ini pada periode 31 Agustus hingga 2 September, untuk menetapkan garis besar dan arahan-arahan perwasitan bagi tiga turnamen Eropa (Liga Champions, Liga Europa, dan Liga Conference).

Artan akan mengikuti sesi-sesi pertemuan tersebut bersama 35 wasit dari kategori "elite" yang diakui sebagai yang terbaik di Eropa, ditambah 61 wasit dari kategori pertama, sehingga kehadiran wasit asal Somalia itu sebagai tamu kehormatan menjadi langkah yang mencolok di lingkungan perwasitan Eropa.