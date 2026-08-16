Arsenal merebut Community Shield pada Minggu sore dengan cara yang sangat meyakinkan. Juara liga itu terlalu tangguh bagi pemegang Piala FA Manchester City dengan skor 3-0 di Principality Stadium, Cardiff. Riccardo Calafiori membuka keunggulan dengan gol cepat setelah baru 23 detik (!) pertandingan berjalan. Kai Havertz dan Martin Ødegaard mencetak gol lainnya. Christos Tzolis (eks-FC Twente) menjalani debut impian untuk Arsenal dengan dua assist.

Di kubu Arsenal, Jurriën Timber belum ikut bermain. Bek internasional Belanda itu sedang memulihkan diri dari cedera pangkal paha. Di kubu City, Rodri absen. Pemenang Piala Dunia itu kemungkinan besar akan menuju FC Barcelona, tetapi tidak tersedia di Wales karena keluhan punggung. Selain Tzolis, Bruno Guimarães (Arsenal) dan Elliot Anderson (City) juga menjalani debut (starter) mereka.

Arsenal, yang memainkan eks pemain PSV Noni Madueke sebagai winger kanan, memulai laga dengan fantastis. Miles Lewis-Skelly mengirim umpan terobosan fantastis kepada Calafiori dan pemain Italia itu mengecoh Gianluigi Donnarumma ke arah yang salah: 1-0.

Setelah kurang dari setengah jam, skor menjadi 2-0. Ødegaard melepaskan bola dengan indah ke tiang jauh, di mana Tzolis dengan sangat baik tetap tenang dan menyodorkan bola matang kepada Havertz. Pemain Jerman itu menanduk bola memantul ke tanah dan masuk ke gawang Donnarumma yang tampil kurang meyakinkan.

Bek City, Abdukodir Khusanov, mencegah Arsenal menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 lewat sapuannya di garis gawang pada masa injury time. Namun, belum genap tiga menit setelah jeda, Donnarumma tetap harus memungut bola dari gawangnya untuk ketiga kalinya. Tzolis memberi umpan kepada Ødegaard, yang membuat Donnarumma menjatuhkan diri dengan tembakan tipu sebelum menceploskan bola sambil tersenyum lebar: 3-0.

Manajer City Enzo Maresca tampak seperti menyerah sesaat setelah itu dengan menarik Erling Braut Haaland yang tak terlihat permainannya untuk digantikan Omar Marmoush. Laga ini juga tak pernah benar-benar menjadi pertandingan lagi setelah itu. City yang benar-benar dibuat tak berkutik nyaris tak mampu menciptakan peluang, sementara Arsenal tampak seperti menghemat tenaga untuk start Premier League.

Premier League akan dimulai Jumat mendatang dengan duel antara Arsenal dan tim promosi Coventry City, yang ditangani Frank Lampard. Man City akan memainkan laga pertamanya di liga pada Minggu sore. Tim asuhan Maresca itu akan menghadapi AFC Bournemouth di kandang sendiri, Etihad Stadium.