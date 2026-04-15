Arsenal yang gugup kembali lolos ke semifinal Liga Champions

Arsenal berhasil melaju ke semifinal Liga Champions pada Rabu lalu. Setelah menang 0-1 pekan lalu, The Gunners hanya membutuhkan hasil imbang 0-0 di kandang sendiri. Di babak semifinal, mereka akan menghadapi Atlético Madrid, tim yang berhasil mengalahkan FC Barcelona.

Tim tuan rumah memulai pertandingan dengan niat menyerang, tetapi peluang besar tetap tidak muncul. Sporting perlahan-lahan mulai menemukan ritme permainan dan kurang beruntung ketika Geny Catamo membentur tiang gawang menjelang akhir babak pertama setelah serangan balik yang cepat. Tidak ada gol yang tercipta setelah 45 menit pertandingan di Emirates Stadium.

Cukup untuk menjadi modal di babak kedua di London Utara. Sporting merasa ada peluang yang bisa diraih dan kurang beruntung saat Maximiliano Araujo memotong ke dalam dan melepaskan tembakan yang melebar tipis dari dalam kotak penalti Arsenal. Tim asuhan Arteta menjadi berbahaya melalui Eberechi Eze, yang melihat tembakan jarak jauhnya meleset tipis di samping tiang gawang.

Arsenal mulai menguasai permainan dan secara tegas memburu gol pembuka. Gol itu nyaris tercipta saat Gabriel Martinelli melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang melambung di atas gawang. Tak lama setelah itu, Viktor Gyökeres digantikan oleh Kai Havertz dan Noni Madueke melepaskan tembakan yang membentur jaring samping.

Arteta ingin memberikan dorongan serangan pada timnya dan memasukkan Max Dowman yang berusia 16 tahun ke lapangan. Sporting menuntut penalti saat Cristhian Mosquera memberikan dorongan kecil di area penalti sendiri, namun wasit François Letexier menolak memberikan penalti. Wasit asal Prancis itu kemudian memberikan kartu kuning kepada Arteta karena protes.

Sementara itu, waktu terus berjalan dan babak semifinal menanti Arsenal yang tampak gugup. Arteta berusaha mendorong timnya ke depan dengan gestur yang penuh semangat, namun hal itu tak membuahkan gol. Sporting sangat menyadari bahwa mereka harus mencetak gol di menit-menit akhir. Dari tendangan sudut, Leandro Trossard yang tak terkawal menyundul bola ke tiang gawang.

Arsenal akhirnya berhasil melaju ke semifinal Liga Champions dan kini akan berhadapan dengan Atlético. Laga tandang dijadwalkan pada 29 April, sedangkan leg kedua akan digelar di Emirates Stadium pada 5 Mei.