Arsenal meraih kemenangan dengan susah payah di Liga Primer, Sabtu. Bermain di kandang sendiri, Hull City memberikan perlawanan sengit kepada pemuncak klasemen itu dalam waktu lama, tetapi Arsenal akhirnya mencetak gol menjelang laga usai. Gol Martin Ødegaard cukup untuk memastikan kemenangan 1-0.

Arsenal sudah diperingatkan sebelumnya tentang gaya bermain Hull yang sulit ditembus, tetapi tim asuhan Mikel Arteta tetap kesulitan menghadapinya. Permainan kedua tim tersendat, dengan sedikit ancaman ke masing-masing gawang.

Arsenal memang sedikit lebih unggul, tetapi mereka selalu kurang tajam dalam penyelesaian akhir, terutama Kai Havertz. Menjelang turun minum, pemain asal Jerman itu sempat berharap VAR turun tangan setelah ia jelas-jelas ditahan di kotak penalti. Namun, Havertz berada dalam posisi offside saat itu sehingga Arsenal tidak mendapat penalti.

Selepas jeda, Arsenal juga gagal menemukan celah untuk mencetak gol. Hull berusaha menjadikan laga ini pertarungan sengit, membuat pertandingan di Emirates Stadium tetap menegangkan hingga lama. Kebuntuan akhirnya pecah saat laga menyisakan 15 menit.

Tembakan Noni Madueke sempat ditepis dengan gemilang oleh Konstantinos Tzolakis, tetapi kiper asal Yunani itu tak mampu mencegah Ødegaard menyambar bola muntah: 1-0. Sepakan pemain asal Norwegia itu sedikit dinaungi keberuntungan karena bola berubah arah setelah mengenai pemain bertahan Hull.

Hull menolak menyerah dan berusaha melancarkan serangan pada menit-menit akhir. Namun, tim tamu semakin banyak meninggalkan ruang sehingga Arsenal mendapat peluang untuk memastikan kemenangan. Madueke memiliki peluang terbaik setelah menerima umpan tumit apik dari Mikel Merino, tetapi mantan pemain PSV itu menyia-nyiakannya.

Setelah itu, Arsenal tidak lagi mendapat masalah berarti dan The Gunners pun kembali mengantongi tiga poin. Dengan demikian, mereka memasuki jeda internasional sebagai pemuncak klasemen dengan perasaan positif.