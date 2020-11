Membintang Di Laga Arsenal Vs Molde, David Luiz: Joe Willock Bisa Lebih Dari Itu!

David Luiz yakin, Joe Willock memiliki masa depan yang cerah bersama Arsenal.

Bek veteran David Luiz memuji setinggi langit peran Joe Willock ketika mengantarkan kemenangan bagi tim saat bentrok dengan Molde di lanjutan Liga Europa.

Sempat tertinggal lebih dulu, klub London Utara bangkit untuk memberondong empat gol sang lawan, dengan Willock menjadi salah satu aktor penting di balik kemenangan masif skuad Mikel Arteta.

Setelah menjadi man of the match saat The Gunners mengalahkan Dundalk di matchday 2 Liga Europa, kini dia kembali bersinar menghadapi duta Norwegia tersebut.

Dia berperan penting saat memaksa Molde membuat dua gol bunuh diri sebelum Willock mencatatkan namanya di papan skor untuk mengamankan kemenangan 4-1 bagi timnya.

Selepas laga, Luiz hanya bisa melayangkan puja-puji untuk pemain potensial Arsenal satu ini.

"Dia harusnya melakukan dengan lebih baik lagi! Dia gagal ketika saya memberinya assist!" canda Luiz kepada BT Sport, merujuk pada kegagalan Willock memaksimalkan peluang di babak kedua.

"Tidak, Joe itu pemain muda yang fantastis, anak yang cemerlang. Saya selalu di belakang dia untuk membantunya," sambung Luiz.

"Dia bisa lebih hebat lagi. Untuk yang ini, saya tidak bercanda. Sebab dia memiliki bakat untuk mencapai level teratas dan dia memahami itu setiap harinya," katanya lagi.

"Bagi saya, dia adalah pemain yang enak diajak kerja sama, terutama karena dia pemain yang rendah hati. Ketika Anda rendah hati, Anda belajar banyak hal, Anda bisa menjadi lebih baik lagi dan meningkat. Dia rendah hati dan tentu dia memiliki masa sekarang dan depan yang cerah," ulas Luiz.

Willock sendiri belum sekalipun diturunkan di laga Liga Primer Inggris musim ini. Dia tak disertakan dalam skuad yang memenangkan laga kontra di Old Trafford akhir pekan kemarin meski membintang di laga kontra Dundalk tiga hari sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Willock bersikap rileks.

"Saya hanya akan menatap dari laga ke laga. Ini adalah bagian dari perjalanan saya dan saya hanyalah pemain muda. Saya harus terus belajar, saya berusaha untuk kerja keras dan ketika saya mendapatkan kesempatan di Liga Primer, semoga saya bisa melakukan sesuatu," tandasnya.