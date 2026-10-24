Arsenal memanfaatkan kekalahan Manchester City di Liga Primer Inggris pada Sabtu sore dengan maksimal. Tim asuhan Mikel Arteta menang 2-0 atas Everton di Emirates Stadium berkat gol Ezri Konsa dan Gabriel Magalhães. Hasil itu membuat The Gunners mengoleksi 21 poin, sama dengan Manchester City yang sebelumnya kalah 2-1 dari Aston Villa.

Arteta melakukan lima perubahan dibandingkan saat timnya bermain imbang 2-2 melawan Bayern München. Viktor Gyökeres, Ben White, Myles Lewis-Skelly, Mikel Merino, dan Eberechi Eze mendapat tempat di susunan pemain inti, sementara Jurriën Timber tetap di bangku cadangan. Di kubu Everton, Jack Grealish absen karena sakit dan mantan pemain PSV, Jarrad Branthwaite, absen akibat gegar otak.

Arsenal memulai laga dengan kuat di Emirates Stadium yang basah kuyup dan membuka skor setelah tujuh menit. Martin Ødegaard mengirim sepak pojok ke depan gawang, lalu Gabriel menyundul bola ke tanah. Bola membentur mistar dan jatuh di depan Konsa. Sang bek bereaksi cepat untuk menyambar bola muntah di tiang jauh: 1-0, gol pertamanya untuk Arsenal.

Everton tidak langsung patah semangat dan beberapa kali melancarkan serangan. James Garner menguji kiper David Raya lewat tembakan jarak jauh, sementara tembakan Tyrique George membentur White sebelum meleset tipis. Peluang terbesar datang dari sepak pojok Kiernan Dewsbury-Hall. Raya gagal mengantisipasi bola dengan baik, tetapi Gabriel melakukan penyelamatan di garis gawang.

Arsenal kemudian meningkatkan tekanan dan mendapat sejumlah peluang untuk memperlebar keunggulan. Noni Madueke menjadi ancaman utama, tetapi tembakannya setelah menerima umpan dari Declan Rice meleset. Tak lama kemudian, percobaannya kembali meleset tipis dari gawang. Jordan Pickford juga harus menepis tendangan bebas Rice, sementara sundulan Merino melambung sesaat sebelum turun minum.

Arsenal tetap mendominasi setelah jeda, meski tim asal London itu membutuhkan waktu untuk kembali mencetak gol. Gabriel sempat membuat khawatir pada menit ke-56 ketika kakinya tersangkut di rumput saat melakukan aksi bertahan hingga ia terjatuh dan mengalami cedera. Pemain asal Brasil itu mendapat perawatan medis, tetapi akhirnya bisa melanjutkan pertandingan.

Pada pertengahan babak kedua, Arteta memasukkan tiga pemain baru, yakni Riccardo Calafiori, Bruno Guimarães, dan Kai Havertz. Tak lama kemudian, Arsenal menggandakan keunggulan. White merangsek maju di sisi lapangan dan mengirim umpan silang akurat ke tiang jauh, tempat Gabriel menyundul bola masuk dengan meyakinkan. Itu merupakan golnya yang ke-21 di Liga Primer Inggris.

Everton mencoba membalas dengan memasukkan Tyler Dibling dan Hayden Hackney, tetapi Arsenal tetap memegang kendali. Gabriel juga tampil menonjol lewat tekel apik terhadap Thierno Barry, yang sebelumnya mendapat peluang dari Dibling. Kemenangan 2-0 itu membuat Arsenal menyamai poin Manchester City, yang kini melihat para pesaingnya semakin mendekat setelah kalah di markas Aston Villa.