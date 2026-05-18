Gelar juara liga pertama sejak 2004 tampaknya tak terelakkan lagi bagi Arsenal. Tim asuhan manajer Mikel Arteta itu menang 1-0 atas Burnley pada Senin malam dalam laga pekan ke-39, berkat gol dari Kai Havertz. Jika pesaing mereka, Manchester City, gagal menang saat bertandang ke markas AFC Bournemouth yang berada di peringkat keenam pada Selasa, Arsenal akan dinobatkan sebagai juara.

Arsenal pada Senin malam tidak diperkuat Jurriën Timber yang masih cedera, yang partisipasinya di Piala Dunia semakin tidak pasti. Di pihak Burnley, striker Zian Flemming masuk dalam starting line-up, sementara Quilindschy Hartman harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan.

Setelah beberapa peluang di kedua sisi, Arsenal-lah yang pertama kali benar-benar mendekati gol pembuka. Leandro Trossard mencoba tendangan jarak jauh, tetapi upayanya membentur tiang gawang.

Bukayo Saka juga kurang beruntung tak lama kemudian: tendangannya membentur mistar gawang. Namun, Havertz akhirnya mencetak gol pembuka, dengan menyundul bola masuk dari tendangan sudut Saka.

Setelah jeda, tim tuan rumah memutuskan untuk tidak mengambil risiko berlebihan dan lebih fokus pada formasi bertahan. Namun, mereka sesekali masih mampu menciptakan ancaman. Kali ini giliran Eberechi Eze yang membentur mistar gawang.

Di pertengahan babak kedua, Arsenal lolos dari hukuman saat Havertz hanya mendapat kartu kuning, setelah melakukan tekel keras pada tulang betis Lesley Ugochukwu. The Gunners diperbolehkan tetap bermain dengan sebelas pemain dan tidak melepaskan kemenangan mereka bahkan di fase akhir yang menegangkan.

Arsenal bisa memastikan gelar juara pada Selasa ini, jika Manchester City kehilangan poin. Jika tim asuhan manajer Pep Guardiola menang di kandang Bournemouth, maka keputusan akan ditentukan pada Minggu mendatang di pekan terakhir. Arsenal akan bertandang ke Crystal Palace, sementara Manchester City menjamu Aston Villa.