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Arsenal menjegal langkah Barcelona dan membentengi kontrak sang pemain dari godaan klub Catalan, yang berencana merekrutnya pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Barcelona terus bergerak untuk mendatangkan seorang bek tengah guna memperkuat skuad klub Catalan itu pada Januari mendatang, demi memastikan mereka tetap bersaing di semua kompetisi.

Manajemen olahraga Barcelona yang dipimpin Deco tengah mempelajari berbagai opsi. Salah satu nama yang muncul di radar klub adalah bek asal Ekuador, Piero Hincapie, yang berusia 24 tahun dan saat ini bermain untuk Arsenal, di mana ia belum mendapatkan kesempatan bermain sesuai harapan musim ini.

Menurut David Ornstein dari "The Athletic", Piero Hincapie telah menandatangani kontrak baru yang lebih baik bersama Arsenal, yang memperpanjang masa baktinya di Emirates Stadium selama 12 bulan tambahan hingga 2032. Sebelumnya, kontraknya berlaku hingga 2031.

Pemain internasional Ekuador berusia 24 tahun itu awalnya bergabung dengan Arsenal dengan status pinjaman dari Bayer Leverkusen pada September 2025, sebelum menuntaskan transfer permanennya pada musim panas lalu.

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Penampilannya turut membantu tim asuhan Mikel Arteta meraih gelar Liga Primer Inggris dan melaju ke final Liga Champions, dengan Hincapie tampil dalam 39 pertandingan di semua kompetisi.

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Musim ini, ia telah tampil dalam sembilan pertandingan, termasuk lima laga di Liga Primer Inggris.

Perpanjangan kontrak Hincapie merupakan bagian dari upaya Arsenal yang lebih luas untuk mengamankan masa depan para pemain kunci, menyusul kesepakatan yang dilaporkan telah dicapai dengan Declan Rice dan Jurrien Timber, sementara David Raya juga semakin dekat untuk mendapatkan kontrak baru.

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Profil yang Cocok untuk Hansi Flick

Profil sang pemain sangat sesuai dengan apa yang dicari Barcelona. Ia berkaki kiri, memiliki pengalaman internasional, serta fleksibilitas taktis yang sangat dihargai Hansi Flick, karena mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri.

Kemampuan ganda tersebut sebenarnya dapat memperluas opsi lini belakang klub Catalan itu pada paruh kedua musim, yang diperkirakan akan dipenuhi tantangan besar.

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Deco dan Flick sama-sama menerima laporan yang sangat positif tentang pemain internasional Ekuador tersebut. Karena itu, sang direktur olahraga menjalin kontak awal dengan perwakilan sang pemain untuk menjajaki kesediaannya pindah klub, sekaligus membahas kemungkinan menuntaskan transfer pada bursa transfer musim dingin.

Namun, bagaimanapun juga, proses ini tidak mudah. Meski Mikel Arteta saat ini tidak secara rutin mengandalkan Hincapie sebagai pemain inti, ia sangat enggan melepas pemain mana pun pada Januari. Pelatih Arsenal itu menyadari masih banyak pertandingan tersisa dan tidak ingin mengurangi opsinya dalam skuad yang dituntut bersaing di berbagai lini.

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Opsi Lain untuk Barcelona

Sky melaporkan bahwa Barcelona juga telah menanyakan situasi Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, yang masih masuk daftar target departemen olahraga klub.

Kontak terkait Hincapie dan ketertarikan pada Bastoni menegaskan bahwa Barcelona tengah menjajaki pasar bek tengah. Deco berupaya menilai semua opsi yang tersedia sebelum mengambil keputusan akhir, sebuah proses yang dipengaruhi oleh kebutuhan teknis Flick di satu sisi dan keterbatasan finansial klub di sisi lain. Bulan Januari pun kian penting dalam perencanaan strategis klub Catalan tersebut.