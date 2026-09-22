Masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tak lagi menjadi teka-teki, setelah pelatih asal Spanyol itu mencapai kesepakatan baru dengan manajemen klub untuk memperpanjang kontraknya, sebuah langkah yang menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan proyek yang dimulai beberapa tahun lalu.

Kontrak Arteta saat ini bersama Arsenal berakhir pada penghujung musim ini, namun negosiasi mengenai perpanjangannya terus berlangsung selama beberapa bulan terakhir, sebelum mendekati babak akhir belakangan ini.

Sebelumnya, jaringan "BBC Sport" mengungkap awal bulan ini bahwa kesepakatan antara Arteta dan Arsenal sudah di ambang mata, sebelum informasi terbaru menunjukkan bahwa kedua belah pihak memang telah mencapai kesepakatan final mengenai kontrak baru tersebut.

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Durasi kontrak belum ditetapkan secara resmi hingga saat ini, namun kesepakatan tersebut diperkirakan akan memastikan Arteta bertahan bersama Arsenal setidaknya selama sepuluh tahun sejak ia menangani tim pada Desember 2019.

Pelatih asal Spanyol itu juga akan menerima kenaikan gaji yang signifikan berdasarkan kontrak baru, dibandingkan gajinya saat ini yang mencapai 10 juta pound sterling per tahun, ditambah 5 juta pound sterling lainnya sebagai insentif dan bonus.

Arteta sebelumnya telah menenangkan para pendukung Arsenal terkait masa depannya pekan lalu, dengan mengatakan: "Mereka tidak perlu khawatir tentang hal-hal semacam itu, karena saya ingin tetap di sini. Saya sangat bahagia dan merasa sangat bersyukur bisa bekerja dengan orang-orang yang bekerja bersama saya."

Dengan demikian, tampaknya Arteta sedang menuju kelanjutan kepemimpinannya atas Arsenal untuk waktu yang lama, seiring semakin dekatnya pengumuman resmi mengenai detail kontrak barunya.

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