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Arsenal kehilangan poin dalam persaingan memperebutkan gelar Liga Inggris. Pemuncak klasemen asal London itu mengawali laga melawan Newcastle United dengan baik, tetapi pada akhirnya patut bersyukur bisa bermain imbang 2-2 di St. James' Park.

Tim tamu memulai laga dengan tajam dan kecewa ketika tembakan Noni Madueke membentur tiang gawang setelah enam menit. Arsenal semakin mendominasi, sementara Bruno Guimarães, yang dicemooh karena masa lalunya di Newcastle, melepaskan tembakan yang melenceng tipis.

Gol pembuka Arsenal tercipta pada menit ke-33. Kai Havertz mengirim umpan terobosan cerdik, lalu Eberechi Eze mencetak gol dari jarak dekat. Madueke mendapat dua peluang untuk mengubah skor menjadi 0-2 menjelang akhir babak pertama yang berlangsung berat sebelah, tetapi gagal memanfaatkan keduanya.

Manajer Newcastle Matthias Jaissle mengambil tindakan saat jeda dengan melakukan tiga pergantian pemain. Anthony Elanga termasuk yang masuk ke lapangan, sementara Sean Steur termasuk pemain tuan rumah yang tidak kembali dari ruang ganti.

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The Magpies bangkit setelah jeda dan bahkan berhasil menyamakan kedudukan. Martin Ødegaard kehilangan bola secara ceroboh, lalu Harvey Barnes mencetak gol penyeimbang 1-1 tanpa bisa dihentikan David Raya.

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Newcastle semakin bersemangat. Setelah terjadi kemelut di kotak penalti, skor 2-1 bahkan sempat terpampang di papan skor. Malick Thiaw menyambar bola dari jarak dekat dan St. James' Park pun bergemuruh. Gol itu kemudian diperiksa VAR, tetapi akhirnya dianulir.

Arsenal kembali mendapat pukulan ketika kiper David Raya harus keluar karena cedera. Mikel Arteta tampak frustrasi di tepi lapangan dan memutuskan memasukkan Christos Tzolis serta Myles Lewis-Skelly untuk menggantikan Bruno dan Eze.

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Arsenal tampak bangkit dan Madueke mencetak gol penyeimbang 2-2 setelah serangan balik cepat. Pemuncak klasemen itu terus menekan menjelang akhir laga, tetapi gol kemenangan tak kunjung datang.

Sang juara bertahan unggul enam poin atas Manchester City, yang bermain imbang 1-1 melawan Fulham. Pekan depan, Arsenal akan menjamu tim asuhan Enzo Maresca.