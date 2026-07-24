Tampaknya Ollie Watkins, penyerang klub Aston Villa, akan menjadi salah satu nama paling menonjol di bursa transfer musim panas kali ini, di tengah pemantauan cermat terhadap posisinya oleh dua raksasa Liga Primer Inggris, Manchester United dan Arsenal, di samping minat luas dari sejumlah klub Inggris dan Eropa terhadap pemain berusia 30 tahun tersebut.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", Aston Villa sebenarnya telah menggagalkan langkah ambisius klub Turki Fenerbahce, yang tengah bersiap mengajukan tawaran senilai 30 juta pound sterling (35 juta euro) untuk merekrut penyerang internasional Inggris itu. Klub Inggris tersebut menegaskan secara tegas bahwa mereka tidak akan melepas pemainnya, sehingga menghentikan negosiasi sejak awal.

Raksasa Turki itu berharap dapat memikat Watkins dengan kontrak berdurasi tiga tahun dengan gaji tahunan berkisar antara 7,5 dan 8,5 juta pound sterling.

Sementara itu, Arsenal menunjukkan minat serius untuk merekrut Watkins seiring meningkatnya kabar tentang kemungkinan hengkangnya penyerang Brasil mereka, Gabriel Jesus. Hal ini mendorong pelatih Mikel Arteta mencari opsi penyerang alternatif, sehingga penyerang Aston Villa itu berada di puncak daftar incaran Arsenal.

Di sisi lain, Manchester United memantau situasi dengan saksama tetapi dengan visi yang berbeda. Kemungkinan yang ada untuk hengkangnya Joshua Zirkzee menuju Liga Italia mendorong Manchester United untuk menjajaki opsi baru di lini serang, dan jika penyerang Belanda itu pindah ke Juventus atau Roma, United diperkirakan akan mengajukan tawaran resmi untuk merekrut Watkins.

Kondisi finansial klub Aston Villa mungkin akan memainkan peran krusial dalam menentukan masa depan pemain tersebut musim mendatang. Sumber menyebutkan bahwa klub tersebut mungkin akan mempertimbangkan untuk menerima tawaran yang mendekati 40 juta pound sterling, di saat kemampuan finansial klub-klub Liga Primer menonjol sebagai faktor utama yang dapat mematahkan keteguhan Aston Villa untuk mempertahankan bintangnya.