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Joane Gadou dikabarkan telah menarik minat sejumlah klub top sejak sebelum tampil gemilang melawan Arsenal.

Seperti dilaporkan Bild, Arsenal, Liverpool, dan Manchester United mengincar bek tengah berusia 19 tahun itu. Namun, hal tersebut tidak menimbulkan kepanikan atau kekhawatiran di internal BVB. Gadou terikat kontrak jangka panjang hingga 2031 tanpa klausul pelepasan. Tak seorang pun di Dortmund akan mempertimbangkan penjualannya dengan harga di bawah 80 juta euro.

Minat terhadap pemain asal Prancis itu kemungkinan tidak berkurang setelah penampilan luar biasanya di Liga Champions pada Selasa di London . Gadou tampil nyaris tanpa cela dalam bertahan dan menciptakan gol penyama kedudukan Maxi Beier lewat aksi individunya yang gemilang.

Selain klub-klub Inggris tersebut, mantan klubnya, Paris Saint-Germain, juga bisa ikut bersaing untuk mendapatkannya. Gadou pernah menimba ilmu di PSG, tetapi dijual ke RB Salzburg seharga sepuluh juta euro karena peluangnya di tim utama terbatas.

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Kemampuan Gadou secara keseluruhan mengesankan BVB

Gadou menjalani musim debut yang impresif bersama BVB setelah didatangkan dari Austria ke Dortmund dengan biaya hampir 20 juta euro. Ia menjadi pilihan utama dalam formasi tiga bek bersama Waldemar Anton dan Nico Schlotterbeck di bawah pelatih Niko Kovac.

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Kemampuan bek muda itu secara keseluruhan mengesankan. Dengan tinggi 1,95 meter, Gadou memiliki fisik yang luar biasa. Ia bermain tanpa kompromi, agresif, dan gigih dalam duel langsung. Ia juga memiliki kecepatan yang mencengangkan: dengan catatan 36,55 km/jam, ia saat ini menjadi pemain tercepat ketiga di Bundesliga. "Dia benar-benar seperti binatang buas," kata Beier, pencetak gol BVB, setelah hasil imbang 1-1 di markas Arsenal.

Kovac dikabarkan bahkan memberikan perhatian khusus secara individu terhadap perkembangan Gadou. Direktur olahraga Ole Book baru-baru ini juga mengisyaratkan hal itu: "Menurut saya, beberapa pekan terakhir dia tampil sangat baik. Pada dasarnya, dia memperbaiki satu aspek setiap pekan. Staf pelatih bekerja sangat, sangat teliti bersamanya. Sesi latihan dan analisis terus dilakukan. Menurut saya, kemajuannya terlihat dari pekan ke pekan."

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Latihan individu itu disebut mencakup penempatan posisi dan permainan bola udara. Khususnya dalam duel udara, tekniknya masih perlu ditingkatkan.