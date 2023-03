Duh! Kasus Mykhailo Mudryk Bisa Terulang, Arsenal Ditikung Chelsea Lagi?

Arsenal menjadi korban tikungan maut Chelsea di bursa transfer Januari

Arsenal mendapat peringatan bahwa usaha mereka mendatangkan kapten West Ham Declan Rice bisa bernasib sama dengan rencana transfer Januari mereka untuk Mykhailo Mudryk, yang akhirnya memilih hijrah ke Chelsea dengan harga £88 juta.

The Gunners nampak menjadi pemimpin pacuan mendapatkan tanda tangan winger Ukraina tersebut, apalagi setelah Mudryk memberi berbagai kode bahwa ia ingin ke London utara.

Namun, rencana Arsenal malah dibajak oleh Chelsea dan Todd Boehly.

Getty

Mikel Arteta lalu gerak cepat mengalihkan fokus ke 'Rencana B', merekrut Leandro Trossard dari Brighton. Harganya jauh lebih murah dari Mudryk, namun bisa mengungguli kontribusi winger Chelsea tersebut.

Sayangnya jegalan pada rencana transfer Arsenal tak terhenti di Mudryk, karena mereka juga gagal mendaratkan bekas rekan satu tim Trossard di Brighton, Moises Caicedo. Sejak saat itu Caicedo telah meneken kontrak baru bersama The Seagulls, dan kemungkinan besar Si Meriam London harus mencari alternatif.

Bintang West Ham Declan Rice menjadi salah satu target prioritas The Gunners. Sayangnya, meski kontraknya tinggal menyisakan satu tahun (plus opsi perpanjangan satu tahun lagi), The Hammers dipercaya bakal mematok harga selangit untuk pemain andalan mereka.

Bekas striker Arsenal Eduardo pun cemas bekas klubnya akan undur diri dari perburuan tanda tangan Rice jika merasa harganya terlalu tinggi.

Getty

"Menurut saya Arsenal tak akan pernah mau merogoh kocek terlalu dalam untuk pemain yang mereka anggap tidak layak dihargai mahal," ucap Eduardo kepada Betway.

"Mykhailo Mudryk contohnya. Arsenal mengajukan tawaran £80 juta, tetapi Chelsea menawar £100 juta."

"Sudah jelas bahwa Arsenal merasa harga tersebut tidak sepadan. Namun, jika mereka menggelontorkan £100 juta demi Declan Rice, maka itu artinya mereka merasa dia sepadan dengan harganya."

Arsenal diduga akan kembali mendapat persaingan dari Chelsea dalam usaha mengejar Rice di musim panas. The Blues memang sudah sejak lama dikabarkan tertarik pada pemain yang meninggalkan akademi mereka di usia belia tersebut. Manchester United serta Liverpool juga disebut berminat pada Rice, sehingga The Gunners bisa terseret peperangan harga yang selama ini selalu coba mereka hindari.