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Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Arsenal catat awal musim lebih kuat dari musim juara

Arsenal vs Everton
Arsenal
Everton
Premier League
Inggris

Persaingan sengit dengan City

Arsenal meraih awal yang lebih tangguh di Liga Primer Inggris dibandingkan musim lalu yang mereka tutup dengan meraih gelar juara, menyusul kemenangan tim London itu atas tamunya Everton dengan skor 2-0, Sabtu, dalam lanjutan pekan kedelapan Premier League.

Arsenal menunjukkan niatnya sejak awal menghadapi Everton dan mencetak gol pembuka melalui bek mereka Ezri Konsa pada menit ke-7 pertandingan yang berlangsung di Stadion Emirates, sebelum Gabriel Magalhaes memperbesar keunggulan lewat gol kedua pada menit ke-68.

Berdasarkan statistik CBS Sport, Arsenal mengumpulkan lebih banyak poin (21) setelah delapan pekan berlalu musim ini dibandingkan yang mereka kumpulkan pada fase yang sama musim lalu (19), musim yang mereka tutup dengan meraih gelar juara Liga Primer Inggris.

Meski ada peningkatan dalam perolehan poin ini, Arsenal masih menempati peringkat kedua, sama dengan Manchester City yang memuncaki klasemen berkat selisih gol.

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