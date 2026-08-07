Al Hilal asal Arab Saudi mendapat persaingan sengit untuk salah satu target ofensif terpentingnya selama periode transfer musim panas ini, setelah Arsenal dari Inggris masuk dalam jalur negosiasi guna mendatangkan pemain Senegal Iliman Ndiaye, winger Everton.

Menurut apa yang disebutkan oleh jurnalis Inggris Ben Jacobs, Arsenal telah melakukan penjajakan mengenai situasi Ndiaye, di tengah kajian klub terhadap sejumlah opsi ofensif sebelum bursa transfer ditutup.

Pemain internasional Senegal itu diminati oleh para petinggi Arsenal, pada saat namanya dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Al Hilal, yang tengah mencari penguatan posisi winger ofensif berdasarkan keinginan tim pelatih.

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Ketertarikan Al Hilal terhadap Ndiaye muncul setelah sang pemain menolak tawaran dari Everton untuk memperpanjang kontraknya, sesuatu yang membuka pintu bagi kepergiannya dalam periode mendatang, dengan masuknya lebih dari satu klub dalam perburuan untuk mendapatkan jasanya.

Nilai Ndiaye ditaksir sekitar 75 juta pound sterling, sebuah angka yang bisa menjadikan transaksi ini salah satu pergerakan finansial paling menonjol di bursa transfer saat ini, terutama jika Arsenal dan Al Hilal terlibat dalam persaingan langsung untuk memenangkannya.

Yang menambah beratnya tugas Al Hilal adalah bahwa Ndiaye sebelumnya telah menyatakan ambisinya untuk bermain di Liga Champions Eropa, sesuatu yang bisa memberikan keunggulan olahraga bagi Arsenal dalam negosiasi, dan menempatkan klub Arab Saudi itu di hadapan tantangan baru untuk meyakinkan sang pemain dengan proyek serta tawaran finansialnya.