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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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Arnold starter dan Bellingham di bangku cadangan: Tuchel coba ramuan baru melawan Ceko

Czechia vs England
Czechia
England
UEFA Nations League A
T. Tuchel
Ceko
Inggris
Jerman

Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, mengumumkan susunan pemain pasukan Three Lions untuk menghadapi Republik Ceko, malam ini Selasa, dalam rangka pekan kedua UEFA Nations League.

Timnas Inggris membuka perjalanannya di turnamen Eropa tersebut, Sabtu lalu, dengan kekalahan dari Spanyol (3-2), di Stadion Wembley.

Tuchel mengandalkan kuartet serang Harry Kane, Morgan Rogers, Anthony Gordon, dan Bukayo Saka pada laga melawan Republik Ceko, sementara Jude Bellingham duduk di bangku cadangan.

Timnas Inggris kehilangan dua pemain pada laga hari ini, yaitu Ezri Konsa dan Nico O'Reilly karena cedera, sementara bek kanan Trent Alexander-Arnold tampil sebagai starter setelah absen pada laga melawan Spanyol.

Pelatih asal Jerman itu menurunkan sejumlah pemain yang belum bermain melawan Spanyol untuk mencoba kombinasi baru, seperti Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, dan Lewis Hall di samping Rogers.

Berikut susunan pemain timnas Inggris:

Penjaga gawang: Trafford.

Lini pertahanan: Alexander-Arnold, Guehi, Chalobah, Hall.

Lini tengah: Anderson, Lewis Skelly, Rogers.

Lini serang: Saka, Gordon, Kane.

Perlu dicatat bahwa timnas Republik Ceko juga kalah pada laga pembukanya melawan Kroasia dengan skor (2-1).


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