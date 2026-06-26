Arnold mengumumkan susunan tim resmi Irak untuk menghadapi Senegal

Graham Arnold, pelatih Irak, mengumumkan susunan timnya yang bersiap menghadapi Senegal pada Jumat malam ini di Toronto, dalam laga penutup Grup 9 Piala Dunia 2026.

Senegal saat ini berada di peringkat ketiga Grup 9 tanpa mengumpulkan poin, setelah kalah dari Prancis (3-1) dan Norwegia (3-2).

Sementara itu, Irak berada di posisi terbawah klasemen tanpa mengumpulkan poin sama sekali, setelah kalah dari Norwegia (4-1) dan Prancis (3-0).

Irak berharap meraih kemenangan pertamanya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, mengingat mereka pernah berpartisipasi di Piala Dunia Meksiko 1986 dan saat itu kalah di semua pertandingan. Kemenangan hari ini akan menjaga harapan “Singa Sungai Tigris” untuk lolos ke babak selanjutnya di antara tim-tim peringkat ketiga terbaik.

Sedangkan Senegal berpartisipasi untuk keempat kalinya di Piala Dunia. Mereka pernah melaju melewati babak grup pada edisi 2002 dengan mencapai perempat final, serta pada edisi Qatar 2022 ketika tersingkir di babak 16 besar. Mereka berharap dapat menghindari tersingkirnya dari babak grup untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka setelah edisi Rusia 2018.

Berikut ini susunan pemain timnas Irak:

Penjaga gawang: Ahmad Basil

Barisan pertahanan: Ribin Solaka – Akam Hashim – Mirhas Doski – Frans Boutros

Lini tengah: Ibrahim Baish – Zidan Iqbal – Amir Al-Amari

Lini depan: Ali Al-Hammadi - Ahmed Qasim - Ali Jasim

Pelatih Senegal, Babi Thiaw, juga mengumumkan susunan timnya sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mori Diao

Barisan pertahanan: Abdullah Sek - Ismail Jacobs - Kribin Diatta - Musa Niakaté

Lini tengah: Idrissa Gaye - Lamine Camara - Habib Diara

Lini serang: Sadio Mané - Ismaïla Sarr - Ibrahim M'Baye