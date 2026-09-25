Timnas Irak akan menjalani laga yang dinanti-nanti menghadapi Kuwait pada pekan kedua ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" dengan ambisi meraih tiga poin, di tengah keinginan pelatih asal Australia, Graham Arnold, untuk memanfaatkan turnamen tersebut guna memberikan kesempatan kepada sejumlah wajah baru dan menyiapkan mereka untuk agenda mendatang.

Arnold mengatakan, dalam konferensi pers jelang pertandingan: "Tentu saja ini akan menjadi laga yang dinantikan, dan kami menanti-nantikannya, serta kami akan menang besok."

Ia menjelaskan bahwa Piala Teluk merupakan kesempatan penting untuk menguji elemen-elemen baru, seraya menambahkan: "Saya rasa tim telah menampilkan kerja yang baik, dan seperti yang Anda tahu, Piala Teluk adalah kesempatan untuk mencoba para pemain baru untuk masa depan. Separuh tim ikut bersama kami di Piala Dunia, dan separuh lainnya adalah para pemain baru yang ingin kami beri kesempatan."

Mengenai timnas Kuwait, ia berkata: "Kami mengikuti kinerja timnas Kuwait, mereka memiliki pemain-pemain muda, dan keberadaan elemen-elemen muda merupakan hal yang penting bagi setiap timnas."

Arnold berbicara tentang sulitnya mempersiapkan pertandingan di tengah keterbatasan waktu dan kondisi cuaca, dengan mengatakan: "Dua hari tidaklah cukup, khususnya dalam kondisi cuaca seperti ini, tetapi saya yakin para pemain kami akan mengerahkan segenap upaya untuk meraih kemenangan."

Terkait kondisi para pemain yang mengalami kram, ia menjelaskan: "Kondisi mereka saat ini sangat baik, tetapi kami masih menunggu hasil pemeriksaan mereka."













Di sisi lain, Amir Al-Ammari, pemain timnas Irak, menegaskan sulitnya laga tersebut, sembari memastikan kesiapan para pemain untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka.

Al-Ammari mengatakan: "Kami telah menyaksikan pertandingan timnas Kuwait, mereka adalah timnas yang berkembang, dan kami akan menampilkan segala yang kami miliki."

Mengenai pengaruh kondisi cuaca, ia menambahkan: "Saya adalah pemain profesional, dan cuaca bukanlah alasan, kami pun pernah bermain di Arab Saudi."

Regulasi "Khaleeji 27" menetapkan bahwa peraih peringkat pertama dan kedua dari setiap grup lolos ke babak semifinal, di mana pemuncak Grup A akan berhadapan dengan runner-up Grup B, sementara pemuncak Grup B menghadapi runner-up Grup A.

Kedua pemenang akan lolos ke laga final yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Oktober 2026, untuk menentukan juara Piala Teluk Arab edisi ke-27.