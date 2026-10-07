Selama lebih dari dua dekade, persaingan antara dua legenda Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi hadir dengan kuat di berbagai level.

Rivalitas membara di antara keduanya dalam perburuan penghargaan individu dan rekor, baik bersama klub maupun timnas, telah memikat para penggemar sepak bola di berbagai penjuru dunia, dalam sebuah fenomena yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah olahraga ini.

Cristiano, yang kini berusia 41 tahun, memulai karier internasionalnya bersama Portugal pada 2003, sementara Messi mengawali perjalanannya bersama Argentina pada 2005.

Peristiwa bersejarah dalam karier Messi

Namun hari ini menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah yang mengakhiri persaingan khusus antara Messi dan Ronaldo, yakni terkait karier internasional masing-masing.

Lionel Messi menjalani pertandingan terakhirnya dengan seragam Argentina pada dini hari Rabu ini, mengakhiri karier internasional yang gemilang, sementara Cristiano masih ingin melanjutkan bermain dengan seragam Portugal meski tengah mengalami krisis dengan pelatih tim, Jorge Jesus.

Messi meninggalkan timnas Argentina dengan mewariskan warisan bersejarah, yang dipuncaki oleh keberhasilan meraih gelar Piala Dunia 2022 di Qatar, di samping gelar-gelar lain dan rekor-rekor yang membuatnya mengungguli para legenda negaranya.

Adapun Ronaldo, yang kariernya internasionalnya belum resmi berakhir, juga telah meraih pencapaian-pencapaian bersejarah yang dipuncaki oleh keberhasilan menjuarai Euro 2016, di samping gelar-gelar lain serta rekor-rekor yang juga sulit dipecahkan dengan mudah.

Pensiunnya Messi dari timnas mengamankan sebagian pencapaian Cristiano

Messi pensiun dari timnas setelah meraih banyak pencapaian yang tidak akan mampu diraih sang rival Cristiano Ronaldo seandainya ia melanjutkan kariernya bersama timnas Portugal, yang paling menonjol adalah keberhasilan meraih Piala Dunia. Sebab, Piala Dunia berikutnya digelar pada 2030, dan secara praktis mustahil bagi sang Don untuk tampil di turnamen tersebut karena usianya saat itu akan mencapai sekitar 45 tahun.

Namun keputusan Messi untuk pensiun dari timnas justru mengamankan sebagian pencapaian sang rival asal Portugal, karena jika sang La Pulga asal Argentina bertahan beberapa tahun lagi, hal itu bisa mengancam pecahnya rekor-rekor tersebut.





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Pemilik caps terbanyak di level internasional

Cristiano memiliki sebuah rekor bersejarah yang kini aman dari kejaran Messi setelah sang pemain terakhir pensiun dari timnas, yaitu sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas negaranya dalam sejarah.

Ronaldo menempati puncak daftar dengan koleksi 234 pertandingan, sebuah angka yang masih bisa bertambah jika sang Don kembali ke timnas Portugal, sementara koleksi Messi terhenti di 208 pertandingan setelah menjalani laga terakhirnya pada dini hari ini melawan Benin.

Pencetak gol terbanyak di level internasional

Cristiano juga memuncaki daftar pemain pencetak gol terbanyak di level internasional dengan koleksi 146 gol, dan angka ini pun masih bisa bertambah seandainya karier internasional sang Don belum berakhir.

Dengan golnya ke gawang Benin pada dini hari ini, Messi mencapai 126 gol, yang berarti ia tadinya menjadi ancaman nyata bagi rekor Cristiano. Namun kini sang Don aman dari ancaman itu setelah berakhirnya karier internasional sang La Pulga.

Cristiano unggul dalam rasio produktivitas gol di level internasional, karena ia mencetak satu gol setiap sekitar 127 menit, sementara Messi menggetarkan jala setiap sekitar 136 menit.

Ronaldo pemain yang mencetak gol ke timnas berbeda terbanyak

Messi mencetak gol dari titik penalti dalam pertandingan internasional terakhirnya, gol yang bersarang di gawang Benin, sehingga menaikkan jumlah timnas yang pernah ia jebol sepanjang kariernya menjadi 46 timnas.

Adapun Cristiano, ia berhasil menjebol gawang 49 timnas sebagai pemain yang menjebol gawang lawan berbeda terbanyak bersama timnas negaranya, sebuah rekor yang tidak akan mampu dipecahkan Messi kini setelah ia pensiun dari timnas.





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Mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia

Ronaldo menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda.

Bintang Portugal itu mencatatkan rekor ini pada Piala Dunia 2026, setelah mencetak gol ke gawang Uzbekistan di fase grup.

Angka ini memberikan Ronaldo sebuah pencapaian unik, setelah ia berhasil menggetarkan jala pada setiap edisi Piala Dunia yang ia ikuti sejak penampilan perdananya di turnamen tersebut.

Di sisi lain, Messi juga tampil di 6 edisi, tetapi ia hanya mencetak gol di 5 di antaranya, karena ia gagal menggetarkan jala pada edisi 2010 di Afrika Selatan.

Perlu diingat bahwa Messi mencetak 21 gol dalam 34 pertandingan Piala Dunia, dan menjadi pencetak gol terbanyak kedua sepanjang sejarah setelah Mbappe, sementara Ronaldo mencetak 11 gol dalam 27 pertandingan.





Sang Don pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kualifikasi Piala Dunia

Cristiano Ronaldo memuncaki daftar pencetak gol terbanyak kualifikasi Piala Dunia, dengan 41 gol dalam 52 pertandingan, sementara Carlos Ruiz, mantan bintang Guatemala, berada di posisi kedua dengan koleksi 39 gol dalam 47 pertandingan.

Adapun Messi berada di posisi ketiga dengan koleksi 36 gol dalam 72 pertandingan, dan di belakangnya Robert Lewandowski dengan koleksi 35 gol dalam 46 pertandingan.