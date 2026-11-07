Argentina menaikkan tensi konfrontasi: langkah eskalasi dalam krisis final Piala Dunia

Asosiasi Sepak Bola Argentina memutuskan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS", guna menggugat sanksi yang dijatuhkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" terkait insiden yang terjadi usai final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, dalam langkah baru untuk mengeskalasi perselisihan seputar keputusan disipliner yang dikeluarkan terhadap sejumlah pemain timnas serta asosiasi itu sendiri.

Jaringan "RMC Sport" asal Prancis menyebutkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Argentina mengumumkan, pada hari Sabtu ini, niatnya untuk mengajukan banding ke pengadilan olahraga di kota Lausanne, Swiss, setelah ruang banding FIFA mengukuhkan sanksi yang dijatuhkan kepada gelandang Leandro Paredes dan Asosiasi Sepak Bola Argentina.

Krisis ini bermula dari insiden yang terjadi usai kekalahan Argentina dari Spanyol dengan skor satu gol tanpa balas setelah babak perpanjangan waktu pada pertandingan final, di mana pecah adu mulut dan bentrokan antara para pemain serta anggota staf teknis kedua timnas, dengan Paredes menjadi tokoh paling menonjol yang terlibat di dalamnya.

Insiden itu menyaksikan Paredes menyerang bek Spanyol Eric Garcia, setelah menjatuhkannya ke tanah dan mencengkeram lehernya, sebelum terlibat bentrokan dengan Gavi, sehingga gelandang Argentina tersebut menghadapi 3 tuduhan disipliner, jumlah terbanyak di antara para pemain yang terlibat dalam insiden itu.

Pertandingan berikutnya ARG Friendlies 18.00 URU

Asosiasi Sepak Bola Argentina mengumumkan, dalam pernyataannya, bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk membela hak-hak pemain dan asosiasi, melalui permintaan dasar pertimbangan atas keputusan yang dikeluarkan, lalu mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, seraya menegaskan bahwa pihaknya memiliki argumen faktual dan hukum yang cukup untuk menggugat sanksi tersebut.

FIFA sebelumnya menetapkan larangan bermain bagi Leandro Paredes selama 10 pertandingan, selain denda terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina sebesar 321 ribu dolar, akibat nyanyian diskriminatif yang dilontarkan para suporter timnas selama pertandingan final.

Sebaliknya, berkas sanksi menyaksikan perkembangan yang menguntungkan Nahuel Molina, setelah ruang banding FIFA memutuskan untuk meringankan sanksi yang dijatuhkan kepadanya dari larangan bermain 7 pertandingan dan denda 90 ribu dolar, menjadi larangan bermain 4 pertandingan dan denda sebesar 60 ribu dolar.

Tindakan disipliner tidak terbatas pada Paredes dan Molina, karena juga menimpa Thiago Almada dan Roberto Ayala, asisten pelatih timnas Argentina.