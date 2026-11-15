Argentina dan Portugal Menolak Hidup Tanpa Messi dan Ronaldo

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Timnas Argentina dan Portugal memulai era pasca dua legenda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dengan cara yang serupa. Kedua tim sama-sama kalah dalam laga perdana mereka setelah kedua kapten tersebut pensiun dari tim nasional, sebuah pemandangan yang menyoroti besarnya tantangan yang menanti dua raksasa itu.

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Argentina tumbang di hadapan publik sendiri saat menghadapi Uruguay dengan skor 1-2 dalam laga persahabatan, di Stadion "La Bombonera" di Buenos Aires, sementara Portugal menelan kekalahan telak dari tamunya Denmark 1-4, dalam ajang UEFA Nations League, kemarin Sabtu.

Kekalahan Argentina datang pada penampilan perdana mereka sejak Messi mengakhiri kariernya di level internasional, setelah Uruguay membuka keunggulan melalui gol bunuh diri yang dicetak Leonardo Balerdi, pada menit ke-48, sebelum Maximiliano Araujo menambah gol kedua pada menit ke-53, sementara Julian Alvarez mencetak satu-satunya gol Argentina pada menit ke-73.

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Laga tersebut menyaksikan absennya bintang yang membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022 di Qatar, setelah Messi menutup perjalanan internasionalnya dengan koleksi 208 pertandingan dan 126 gol, menyandang gelar pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi tim nasional negaranya, serta pemegang rekor jumlah penampilan.

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Dampak absennya Messi tidak terbatas pada lapangan saja, karena Stadion "La Bombonera" tidak menyaksikan kehadiran suporter seperti biasanya dalam pertandingan tim nasional Argentina.

Di sisi lain, pelatih Lionel Scaloni memutuskan untuk tidak memberikan nomor punggung 10 kepada pemain mana pun selama pertandingan, memilih membiarkan nomor yang identik dengan Messi tanpa pemilik baru untuk saat ini.

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Scaloni sebelumnya telah memperpanjang kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Argentina hingga tahun 2030, setelah membawa tim nasional meraih gelar Piala Dunia 2022, dan Copa America dua kali pada tahun 2021 dan 2024, di samping gelar Finalissima 2022.

Di sisi lain, awal perjalanan Portugal tidak lebih baik, karena mereka kalah dari Denmark dengan empat gol berbanding satu, dalam pertandingan pertama mereka sejak Ronaldo mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional, pada 5 November ini.

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Pertandingan pada awalnya didedikasikan untuk penghormatan kepada sang kapten terdahulu, di mana para pemain Portugal mengenakan jersey bertuliskan namanya dan nomor 7, selama prosesi memasuki lapangan dan lagu kebangsaan, serta para suporter mengangkat spanduk penghargaan atas perjalanan kariernya, namun perayaan itu berubah menjadi malam yang getir.

Pierre-Emile Hojbjerg mencetak gol keunggulan bagi Denmark, dari titik penalti sebelum akhir babak pertama, kemudian Rasmus Hojlund menambah dua gol pada menit ke-50 dan ke-57.

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Joachim Andersen mencetak gol keempat bagi tim tamu pada menit ke-75, sementara Bernardo Silva mencetak satu-satunya gol Portugal pada waktu tambahan.

Ronaldo meninggalkan tim nasional setelah menjalani 234 pertandingan internasional dan mencetak 146 gol, menjadi pemegang rekor dunia dalam jumlah penampilan dan gol di level tim nasional, serta membawa Portugal meraih gelar Piala Eropa 2016, dan UEFA Nations League pada tahun 2019 dan 2025.

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Meski kalah, Portugal masih memimpin grupnya di UEFA Nations League dengan koleksi 12 poin, unggul tiga poin atas Denmark, dan sebelumnya telah memastikan lolos ke babak perempat final sebelum laga ini.