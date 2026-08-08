Argentina Ambil Keputusan Cepat untuk Menghormati Ayah Messi

Federasi Sepakbola Argentina dan Liga Sepakbola Profesional memutuskan untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Jorge Horacio, ayah dari sang legenda Lionel Messi.

Ayah Messi meninggal dunia pada dini hari Sabtu ini, setelah perjuangan panjang melawan penyakit, dalam usia 68 tahun.

Jaringan Olé menyebutkan bahwa Federasi Argentina dan Liga domestik memutuskan untuk mengadakan satu menit berkabung sebelum dimulainya setiap pertandingan dalam pekan ini, di seluruh kategori dan divisi di negara tersebut.

Federasi Argentina juga memutuskan bahwa para pemain, tim pelatih, dan perangkat wasit akan mengenakan ban tangan hitam, untuk mengenang ayah Messi.

Bendera-bendera di markas Federasi dan fasilitas lain milik induk organisasi sepakbola Argentina akan dikibarkan setengah tiang, hingga Jumat mendatang.

Federasi Argentina menyatakan dalam sebuah pernyataan, "Dengan duka yang mendalam kami menyampaikan kehilangan yang tak tergantikan atas wafatnya Jorge Messi, dan untuk menghormati kenangannya, kami memutuskan mengadakan satu menit hening sebelum dimulainya seluruh pertandingan yang akan digelar di berbagai kategori sepakbola Argentina, di samping para anggota perangkat wasit, pemain, dan tim pelatih akan mengenakan ban tangan hitam."

Pernyataan itu melanjutkan, "Bendera-bendera di fasilitas Federasi Sepakbola Argentina juga akan dikibarkan setengah tiang, sebagai ungkapan berkabung, hingga Jumat mendatang, 14 Agustus."

Claudio Tapia, Presiden Federasi Argentina, menggunakan akun media sosialnya untuk melepas kepergian ayah Messi, dan berkata, "Jorge melakukan segala sesuatunya dengan benar, ia hadir ketika ia harus hadir, mendukung ketika ia harus mendukung, dan menjadi sandaran ketika kebutuhan akan dirinya berada pada puncaknya."

Di sisi lain, klub Leones FC, yang dipimpin oleh Matias Messi, mengumumkan penundaan pertandingannya melawan Muñiz dalam pekan ke-23 kejuaraan Divisi Utama.