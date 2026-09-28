Sejarah pertemuan antara timnas Arab Saudi dan Irak menyimpan banyak detail yang membuat laga keduanya di "Piala Teluk 27" berbeda dari sekadar pertandingan penutup fase grup. Di antara kedua tim terdapat persaingan panjang yang membentang melalui berbagai turnamen Teluk, benua, dan kualifikasi Piala Dunia, yang meninggalkan angka-angka dan momen-momen yang selalu hadir setiap kali jadwal pertemuan antara Arab Saudi dan Irak kembali datang.

Timnas Arab Saudi bersiap menghadapi saudaranya, Irak, besok Selasa, dalam laga ketiga dan terakhir fase grup turnamen Piala Teluk.

Momen-momen besar: Irak menjuarai dan Arab Saudi membalas

Berdasarkan catatan historis pertemuan, kedua tim telah bertemu dalam 38 pertandingan. Selama itu, Irak meraih 17 kemenangan berbanding 11 kemenangan Arab Saudi, sementara 10 pertandingan berakhir imbang. Timnas Irak mencetak 56 gol berbanding 34 gol timnas Arab Saudi, sehingga angka-angka menunjukkan keunggulan Irak dalam total jumlah pertemuan, berbanding keberhasilan Arab Saudi dalam memenangi sejumlah pertandingan yang sangat penting.

Salah satu pertemuan paling menonjol kedua tim terjadi di final Piala Asia 2007, ketika Irak berhasil menang 1-0 lewat gol yang dicetak Younis Mahmoud, sehingga meraih gelar Asia pertama dalam sejarahnya, sementara timnas Arab Saudi harus puas di peringkat kedua dalam turnamen yang menjadi saksi salah satu momen terpenting sepak bola Irak.

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Sebelas tahun sebelum itu, kedua kubu bertemu di perempat final Piala Asia 1996 di Uni Emirat Arab, namun hasil berpihak kepada timnas Arab Saudi dengan skor 1-0, sehingga Arab Saudi melanjutkan perjalanannya di turnamen dan meraih gelar benua ketiga dalam sejarahnya, dalam salah satu pertemuan yang mencerminkan kemampuan timnas Arab Saudi menghadapi laga-laga besar.

Persaingan antara kedua tim berlanjut ke kualifikasi Piala Dunia 2002, ketika timnas Arab Saudi meraih dua kemenangan beruntun atas Irak dengan skor 1-0 dan 2-1, sehingga mengumpulkan enam poin penting dalam perjalanannya menuju lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kali secara beruntun, sebelum keunggulan Arab Saudi kembali terulang di kualifikasi Piala Dunia 2018.

Di kualifikasi Piala Dunia Rusia, timnas Arab Saudi mengalahkan Irak pada laga pertama dengan skor 2-1 pada September 2016, kemudian memperbarui kemenangannya dengan skor 1-0 pada Maret 2017, sehingga mengumpulkan enam poin baru dari dua pertemuannya melawan Irak, dan melaju dalam perjalanannya menuju tiket lolos ke Piala Dunia.

Piala Teluk 26: kemenangan terakhir Arab Saudi

Kemenangan terakhir timnas Arab Saudi atas Irak terjadi di turnamen "Piala Teluk 26" di Kuwait, ketika kedua tim bertemu pada 28 Desember 2024 dalam laga ketiga fase grup, sebuah pertemuan yang dimenangi Arab Saudi dengan skor 3-1.

Salem Al-Dawsari membuka keunggulan bagi timnas Arab Saudi lewat tendangan penalti, sebelum Abdullah Al-Hamdan menambah dua gol, sehingga membawa timnas negaranya menuju kemenangan dan lolos ke babak semifinal, sementara perjalanan Irak di turnamen berakhir di fase grup.

Kemenangan itu bukan sekadar hasil sesaat dalam catatan pertemuan, karena datang dalam pertandingan penentu di sebuah turnamen Teluk, dan memberi timnas Arab Saudi dorongan penting dalam perjalanannya menuju babak gugur, sehingga laga ini menjadi kemenangan terakhir Arab Saudi atas rivalnya Irak sebelum pertemuan di antara keduanya kembali datang.

Hasil imbang terakhir dan Arab Saudi memastikan lolos

Adapun pertemuan terakhir yang mempertemukan kedua tim terjadi pada 14 Oktober 2025, dalam babak play-off Asia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, dan berakhir imbang tanpa gol di Stadion Al-Inma di Jeddah, dalam pertandingan yang tidak menyaksikan gol namun mengandung arti besar dalam perhitungan kelolosan.

Hasil itu memberi timnas Arab Saudi tiket lolos langsung ke Piala Dunia, setelah kedua tim sama dalam poin dan selisih gol, sebelum keunggulan gol yang dicetak menentukan puncak klasemen grup untuk Arab Saudi, sehingga timnas Arab Saudi keluar dari pertemuan itu dengan tiket menuju Piala Dunia meski pertandingan berakhir imbang.

Dengan demikian, kedua tim memasuki pertemuan baru mereka di "Piala Teluk 27" dengan catatan pertemuan yang membawa keunggulan Irak dari sisi jumlah kemenangan total, sementara timnas Arab Saudi memiliki rangkaian kemenangan di momen-momen menonjol, di antaranya kualifikasi Piala Dunia dan pertemuan Teluk terakhir, di samping keunggulannya di laga resmi terakhir antara kedua kubu dari sisi hasil kelolosan.

Di antara 38 pertemuan yang dibentuk oleh tahun-tahun yang berlalu, serta 17 kemenangan Irak berbanding 11 milik Arab Saudi dan 10 hasil imbang, pertandingan "Piala Teluk 27" tampak menjadi kelanjutan dari persaingan historis yang tidak ditentukan oleh angka semata, melainkan setiap pertemuan menambahkan babak baru padanya, khususnya ketika menyangkut dua tim yang terbiasa tampil di laga-laga besar.