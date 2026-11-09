Aquilani dipecat Sassuolo setelah rentetan lima kekalahan yang membawa petaka

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Sassuolo resmi berpisah dengan pelatih kepala Alberto Aquilani setelah serangkaian hasil buruk di kasta tertinggi sepak bola Italia. Keputusan itu diambil menyusul kekalahan telak 3-0 dari mantan klubnya, Roma, pada Sabtu, sekaligus mengakhiri masa kepelatihan yang singkat dan sulit bagi mantan gelandang tersebut.

Iklan

Rentetan hasil buruk akhiri masa jabatan Aquilani

Tanda-tanda pemecatan Aquilani sudah terlihat selama beberapa pekan, dan Sassuolo kini telah mengonfirmasinya. Mantan gelandang Roma dan Liverpool itu diberhentikan setelah menelan lima kekalahan beruntun di Serie A, rentetan hasil buruk yang membuat jajaran petinggi klub nyaris tidak punya pilihan selain bertindak.

Statistik Aquilani selama masa singkatnya di Stadion Mapei menunjukkan betapa sulitnya situasi yang dihadapi pelatih muda itu. Di semua kompetisi musim ini, termasuk Serie A dan Coppa Italia, ia hanya mencatatkan empat kemenangan dan dua hasil imbang, serta menelan tujuh kekalahan. Kurangnya konsistensi pada akhirnya membuat proyeknya gagal.

Dari awal menjanjikan hingga titik terendah

Mudah untuk melupakan bahwa masa jabatan Aquilani sebenarnya dimulai dengan optimisme yang nyata. Pria berusia 42 tahun itu ditunjuk pada musim panas untuk menggantikan Fabio Grosso dan menandatangani kontrak yang direncanakan berlaku hingga Juni 2028. Penunjukan tersebut menjadi kesempatan pertamanya melatih di kasta tertinggi, setelah menangani Pisa dan Catanzaro di Serie B serta sebelumnya melatih di akademi muda Fiorentina.

Masa jabatan Aquilani memang dimulai dengan baik, terutama berkat kemenangan berkesan 3-2 atas Juventus pada 13 September. Namun, kemenangan itu ternyata hanya memberi harapan sesaat, bukan menjadi titik balik. Setelah meraih hasil imbang 1-1 yang cukup baik melawan AC Milan, performa tim merosot tajam hingga menelan lima kekalahan beruntun dan kehilangan kepercayaan diri.

Iklan Iklan

Sassuolo mencari pengganti

Setelah Aquilani pergi, perhatian di Reggio Emilia langsung beralih ke sosok yang akan mengambil alih tim. Roberto D'Aversa muncul sebagai kandidat terdepan untuk mengisi posisi tersebut. Mantan pelatih Parma dan Lecce itu dipandang sebagai sosok yang dapat diandalkan untuk menstabilkan skuad saat ini.

Namun, D'Aversa bukan satu-satunya nama besar yang dikaitkan dengan posisi itu. Mantan pelatih tim nasional Turki sekaligus legenda Roma, Vincenzo Montella, juga dipertimbangkan sebagai calon pengganti.

Sassuolo terancam degradasi jelang laga melawan Genoa

Sassuolo saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen Serie A dengan delapan poin, hanya unggul satu poin atas Monza yang menempati posisi ke-18 di zona degradasi. Setelah jeda internasional yang sedang berlangsung, Sassuolo akan melanjutkan kiprahnya di liga dengan menjamu Genoa pada 22 November.