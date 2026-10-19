Apakah Terjadi Keributan Hebat di Dalam Ruang Ganti Manchester United?

Legenda Manchester United Gary Neville bersikeras bahwa "pertengkaran hebat" telah terjadi di ruang ganti mantan timnya menyusul reaksi penuh amarah dari dua pemain Manchester United, Lisandro Martinez dan Amad Diallo.

Martinez (28 tahun) dan Amad (24 tahun) menjadi sorotan utama media usai kekalahan Manchester United di Liga Champions dari Atletico Madrid pada Selasa lalu dengan dua pernyataan penuh amarah.

Sang bek mengkritik manajemen Manchester United di depan kamera karena minimnya investasi selama bursa transfer musim panas, dan ia kemudian didenda oleh klub.

Tak lama setelah pidato berapi-api Martinez disiarkan, Amad menulis di akun terverifikasinya melalui Snapchat: "Sungguh memalukan, aku tak menemukan kata-kata".

Tampaknya pelatih Manchester United Michael Carrick telah mengisyaratkan bahwa reaksi penyerang asal Pantai Gading itu merupakan bentuk solidaritas terhadap Martinez.

Namun demikian, legenda Manchester United Neville, yang berusia 51 tahun, bersikeras bahwa unggahan Amad ditujukan kepada pemain internasional Argentina tersebut, sebagaimana diberitakan surat kabar Inggris "The Sun".

Analis olahraga terkemuka itu meyakini bahwa hal tersebut memicu perselisihan antara kedua rekan setim, selain pertemuan di ruang ganti yang diikuti seluruh pemain.

Neville bersikeras bahwa hal itu "tidak mungkin bukan sesuatu yang baik" bagi Carrick, yang berusia 45 tahun, karena membantu tim membangun karakter, sebagaimana terlihat dalam hasil imbang 1-1 pada Minggu melawan Leeds di Stadion Elland Road.

Neville mengatakan kepada jaringan "Sky Sports": "Hari ini hanyalah langkah pertama, tetapi kita tidak boleh terbawa oleh optimisme".

Ia melanjutkan: "Saya rasa ruang ganti menyaksikan perdebatan sengit, bahkan mereka mengadakan pertemuan - ini 100% pasti. Mustahil mereka tidak menangani persoalan Martinez".

Ia melengkapi pernyataannya: "Jika kamu memikirkan unggahan Amad Diallo di Snapchat: 'Kamu memalukan dalam segala arti kata!', kamu akan menemukan bahwa ia mengarahkan ucapannya kepada rekan setimnya, jadi jelas keduanya saling melontarkan cacian. Martinez telah melakukan hal yang tidak biasa, dan begitu pula Amad".

Ia menutup: "Mungkin inilah titik baliknya. Mungkin Lisandro Martinez telah menyampaikan pidato motivasi terbaiknya sepanjang masa untuk Manchester United pada Selasa malam, mungkin ia telah memberikan jasa besar bagi mereka".



