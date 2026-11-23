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Bintang Aljazair Riyad Mahrez mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan dirinya membatalkan keputusan pensiun dari sepak bola internasional dan kembali memperkuat tim nasional negaranya. Ia menegaskan bahwa perjalanannya bersama Aljazair benar-benar telah berakhir dan bahwa masa sekarang menuntut generasi baru diberi kesempatan penuh untuk memikul tanggung jawab.

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Pernyataan mantan kapten Aljazair itu disampaikan setelah ia turut membantu timnya, Al-Shamal asal Qatar, mengalahkan Al-Ahli Saudi dengan skor 3-2 pada Senin dalam laga matchday kelima Liga Champions Asia Elite. Ia menyinggung sejumlah persoalan seputar tim nasional negaranya, mulai dari masa depannya di level internasional, kekalahan telak dari Togo, hingga sikapnya terhadap perubahan yang dinantikan di jajaran staf kepelatihan yang dipimpin Ibrahim Hamdani.

Mahrez mengakhiri perdebatan mengenai kemungkinan dirinya batal pensiun dari sepak bola internasional. Ia menegaskan bahwa keputusannya sudah final dan bahwa penampilan terakhirnya dengan seragam timnas Aljazair terjadi di Piala Dunia 2026, setelah ia memutuskan meninggalkan lapangan tanpa niat untuk kembali.

"Bagi saya, semuanya sudah selesai, semuanya telah berakhir. Pertandingan terakhir saya adalah di Piala Dunia. Ketika saya meninggalkan lapangan, saya mengatakan bahwa itu adalah pertandingan terakhir saya," ujar bintang Aljazair tersebut.

Mahrez menjelaskan bahwa timnas Aljazair memiliki generasi baru yang membutuhkan dukungan dan kepercayaan, jauh dari tekanan untuk selalu meraih kemenangan di setiap pertandingan. Ia juga menyebut bahwa generasi sebelumnya pun pernah melewati masa-masa sulit sebelum naik ke podium juara.

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"Seperti yang saya katakan sekali lagi, kini ada generasi baru, dan ada pemain-pemain yang harus diberi kesempatan untuk menunjukkan diri mereka. Mereka juga harus dibiarkan merasakan momen-momen sulit. Tidak semua waktu akan berjalan baik, kami semua pernah mengalaminya," tambahnya.

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"Sebelum menjuarai Piala Afrika, kami melewati momen-momen yang sangat sulit, dan bahkan setelah meraih gelar itu kami juga mengalami masa-masa sulit. Seperti yang saya katakan, ini bagian dari proses. Kami tidak bisa selalu menang, meskipun saya tahu suporter dan rakyat kami menuntut banyak hal, tetapi inilah sepak bola," lanjutnya.

Mantan kapten Aljazair itu kemudian menegaskan kepercayaannya terhadap skuad saat ini dan meminta agar para pemain diberi lingkungan yang tepat untuk berkembang dan belajar dari kegagalan. "Mereka harus belajar dari kekalahan. Saya percaya pada mereka. Mereka harus dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, dan dengan izin Allah, kelompok ini akan merasakan banyak momen indah," katanya.

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Mahrez juga menyinggung kekalahan telak 3-0 yang dialami timnas Aljazair dari Togo di Lome. Ia mengaku menyaksikan sebagian pertandingan dari Doha, ibu kota Qatar, tetapi tidak menganggap dirinya orang yang tepat untuk memberikan penilaian tegas atas apa yang terjadi, mengingat kekhasan pertandingan yang digelar di benua Afrika.

"Sebenarnya saya bukan orang yang tepat untuk memberikan pendapat soal ini, tetapi tentu saya menonton sebagian pertandingan. Saya berada di sini, di Doha," ujarnya.

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"Kami mengenal Afrika, segalanya tidak mudah. Ada pemain yang tampil di pertandingan itu dan belum pernah bermain di Afrika sebelumnya, dan itu juga tidak mudah bagi mereka. Kondisi di sekitar pertandingan harus dipahami," tambahnya.

Mahrez menyebut bahwa kekalahan merupakan bagian wajar dari perjalanan tim nasional mana pun. Menurutnya, yang terpenting bukanlah apa yang terjadi saat melawan Togo, melainkan reaksi para pemain dan kemampuan mereka untuk bangkit kembali pada periode mendatang.

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"Seperti yang saya katakan, ini bagian dari sepak bola. Mereka harus kalah dan jatuh agar bisa bangkit kembali. Mereka menang 1-0 di kandang, lalu kalah di laga tandang. Yang terpenting adalah melihat bagaimana reaksi mereka setelah kekalahan ini," lanjutnya.

"Saya yakin mereka akan bersikap seperti yang saya bicarakan. Ada generasi yang luar biasa dan banyak pemain istimewa. Yang mereka butuhkan hanyalah orang-orang di sekitar mereka bekerja dengan baik untuk membantu mereka dan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka," imbuhnya.

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Terkait perkembangan seputar masa depan pelatih kepala Ibrahim Hamdani, Mahrez menolak menyalahkan pihak mana pun atas menurunnya hasil timnas Aljazair, baik staf kepelatihan maupun federasi. Ia menegaskan tidak memiliki cukup informasi untuk menilai kiprah tersebut, tetapi menyinggung minimnya pengalaman sang pelatih di dunia kepelatihan.

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"Saya tidak punya komentar soal ini. Saya tidak mengenal pelatih ini, tetapi dari kejauhan saya tahu bahwa tentu saja ia tidak memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih," kata Mahrez.

"Saya tidak tahu apakah pelatih yang menjadi masalah. Apakah federasi? Tidak, sama sekali tidak. Saya tidak berada di sini untuk mengatakan apakah federasi yang bertanggung jawab atau tidak," tambahnya.

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Dengan demikian, Mahrez menutup pintu bagi kemungkinan kembalinya ke timnas Aljazair dan menyerahkan tanggung jawab kepada generasi baru. Hal ini terjadi ketika sepak bola Aljazair tengah melewati fase yang menuntut pembenahan atas hasil buruk belakangan ini serta persiapan menghadapi agenda mendatang, di tengah penantian akan nasib staf kepelatihan dan kemungkinan perubahan di dalam tim nasional.