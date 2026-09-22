Chema Andrés hanya butuh tiga pertandingan dengan kostum Brighton untuk menyita perhatian dan menyulut perbandingan dengan salah satu bintang paling menonjol sepak bola Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Satu gol, satu assist, dan tiga kemenangan sudah cukup untuk memulai perbincangan di Inggris tentang munculnya versi baru Rodri di Liga Primer Inggris.

Sejak kedatangannya ke pesisir selatan Inggris, gelandang asal Spanyol itu dengan cepat memantapkan dirinya dalam proyek Brighton, menegaskan bahwa kesepakatan yang dirampungkan pada hari terakhir bursa transfer bisa menjadi salah satu taruhan paling menonjol klub pada bakat muda, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "AS".

Ada banyak sisi kemiripan antara Chema Andrés dan Rodri Hernández; keduanya berkebangsaan Spanyol, masing-masing memiliki tinggi sekitar 1,90 meter, dan sama-sama pernah bermain di Liga Primer Inggris. Keduanya juga menonjol dalam kemampuan mengontrol tempo pertandingan dari area belakang, di samping menciptakan peluang dan berkontribusi dalam mencetak gol.

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Bahkan cara mengenakan kostum, yang selalu Andrés masukkan ke dalam celana, mengingatkan pada sosok Rodri. Namun, perbandingan yang sebenarnya tidak berhenti pada penampilan, melainkan meluas hingga gaya bermain, yang membuat sebagian pengamat di selatan Inggris menjuluki pemain Brighton itu "Rodri Baru".

Andrés, yang lahir di Valencia pada tahun 2005, meniti karier di akademi Real Madrid sebelum mendapat kesempatan tampil bersama tim utama pada musim 2024-2025, ketika ia tampil dalam tiga pertandingan, dua di antaranya di La Liga dan satu di Copa del Rey.

Setelah itu, ia pindah ke Stuttgart demi mencari ruang lebih besar untuk berkembang, sebelum memutuskan untuk menjalani tantangan baru di Liga Primer Inggris melalui pintu Brighton, klub yang dikenal dengan kemampuannya menemukan dan mengembangkan bakat muda. Di bawah arahan pelatih Fabian Hürzeler, Andrés menemukan lingkungan yang tepat untuk membuktikan dirinya dengan cepat.

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Awal yang secepat kilat

Pemain Spanyol itu tidak butuh waktu lama untuk merebut kepercayaan pendukung di Stadion "Amex". Ia tampil untuk pertama kalinya bersama Brighton menghadapi Coventry, setelah bermain selama 25 menit dan berhasil menciptakan satu gol selama waktu tersebut.

Dan hanya tiga hari kemudian, ia mendapat kesempatan tampil sebagai starter menghadapi Manchester United di Piala Carabao, serta hadir dalam kemenangan menegangkan yang diraih Brighton di Stadion "Old Trafford" dengan skor 3-2.

Lalu datang pertandingan yang paling penting menghadapi Arsenal di Liga Primer Inggris, di mana Andrés kembali mendapat tempatnya dalam susunan pemain utama dan menampilkan salah satu pertandingan terbaiknya sejak kedatangannya ke Inggris.

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Menghadapi Arsenal, Andrés tidak sekadar menjalankan perannya di lini tengah, tetapi tampil dengan sangat berpengaruh dalam membangun serangan, organisasi permainan, dan penempatan posisi, sebelum memuncaki penampilannya dengan mencetak gol ketiga Brighton.

Gol itu tercipta dari sepak pojok pada menit ke-57, melengkapi malam istimewa bagi pemain Spanyol tersebut dan timnya, yang memenangkan pertandingan dengan tiga gol tanpa balas pada hari klub merayakan 125 tahun berdirinya.

Bukan hanya gol itu yang menyita perhatian, karena Andrés menampilkan angka-angka yang menegaskan pengaruhnya di berbagai aspek pertandingan, setelah mencatat dua intersep bola, merebutnya kembali sebanyak tujuh kali, dan memenangkan lima duel udara.

Transfer 23 juta euro yang menimbulkan pertanyaan bagi Real Madrid

Selama sekitar 200 menit dengan kostum Brighton, di antaranya 110 menit di kompetisi domestik, Andrés mulai membuktikan nilainya dengan cepat, setelah pindah ke klub Inggris itu dari Stuttgart dengan mahar 23 juta euro pada 1 September.

Real Madrid memperoleh sekitar 11,5 juta euro dari kesepakatan tersebut, dengan tetap mempertahankan 50% hak atas pemain itu, di samping penetapan biaya transfer senilai 3 juta euro untuk tahun 2025.

Namun, awal yang mencolok dari Andrés bersama Brighton kembali membuka perdebatan di Inggris seputar keputusan Real Madrid melepas bakat mudanya. Jurnalis Miguel Delaney, dari surat kabar "The Independent", melontarkan pertanyaan yang mencolok: "Bagaimana bisa Real Madrid menyia-nyiakan Chema Andrés, padahal ia justru persis seperti yang mereka butuhkan saat ini?"

Hanya tiga pertandingan sudah cukup untuk memulai perbandingan, tetapi kini Andrés memiliki peluang nyata untuk membangun namanya sendiri di Liga Primer Inggris, dan mungkin mengukuhkan ungkapan baru: "Rodri bukan lagi satu-satunya orang Spanyol yang mampu memaksakan dominasinya dari jantung lapangan di Inggris."