Kesepakatan antara Jude Bellingham dan Real Madrid untuk memperpanjang kontrak yang mengikat kedua pihak hingga 30 Juni 2031 akhirnya tuntas, sehingga bintang Inggris itu akan melanjutkan kariernya bersama Los Blancos untuk beberapa tahun tambahan.

Bellingham bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2023 dari Borussia Dortmund, dan saat itu menandatangani kontrak yang berlaku hingga akhir musim 2028-2029, sebelum kedua pihak sepakat memperpanjangnya melalui kontrak baru tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", pemain internasional Inggris itu juga akan mendapatkan peningkatan dalam kontraknya, sesuai dengan arti penting dan pengaruhnya di dalam lapangan, selain posisi besar yang ia tempati dalam skuat Real Madrid.

Sejak kedatangannya, Bellingham membuktikan dirinya sebagai pemain luar biasa yang mampu memimpin ruang ganti, di tengah pencarian tim akan figur kepemimpinan yang memegang tanggung jawab sebagai penerus pemain seperti Dani Carvajal, Luka Modric, dan Toni Kroos, yang memiliki bobot dan kehadiran besar di dalam kelompok. Tim memang membutuhkan figur menonjol yang menjadi wajahnya, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

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Negosiasi dimulai pada bagian akhir musim lalu, dan menunjukkan kesepahaman penuh sejak pembicaraan dibuka, di mana Bellingham merasakan keterikatan yang semakin besar dengan Real Madrid dan dengan kehidupan di ibu kota Spanyol, hal yang dipahami dengan baik oleh pendukung klub ibu kota tersebut.

Tak seorang pun meragukan komitmen pemain itu, sementara penampilannya di dalam lapangan dan kemampuannya memotivasi rekan-rekan setimnya mendapat kekaguman dari para suporter di Stadion Santiago Bernabeu.

Pemain Inggris itu telah mengembalikan level permainan yang ia tunjukkan pada musim pertamanya, di mana setelah final musim lalu, dan dengan terlewatinya masalah bahu yang memaksanya menjalani operasi, levelnya mulai meningkat secara bertahap, dan hal itu ia tegaskan selama Piala Dunia.

Perlu diingat bahwa Bellingham menunda operasi agar ia bisa membantu Real Madrid pada periode-periode sulit, namun keputusan itu akhirnya berdampak negatif pada levelnya di dalam lapangan.

Kedatangan Mourinho menandai kembalinya Bellingham ke posisi yang membuatnya merasa nyaman, karena ia mendapatkan kebebasan bergerak di belakang Kylian Mbappe, dan hal itu berkontribusi pada perkembangan levelnya, serta secara khusus meningkatkan arti pentingnya di dalam lapangan.

Perannya juga semakin kuat berkat apa yang ia berikan dalam aspek-aspek bertahan, serta menjadi orang pertama yang memulai tekanan terhadap lawan, sebuah keunggulan yang memiliki arti penting besar dalam sepak bola modern.

Penampilan istimewa yang ditunjukkan Bellingham selama Piala Dunia juga berkontribusi memperkuat posisinya di timnas Inggris.

Setelah sebelumnya menghadapi kesulitan dalam hubungannya dengan Tuchel, Bellingham kini menjadi pemain yang tak tergantikan di timnas, hal yang ditegaskan oleh delapan gol yang ia cetak di Piala Dunia.

Pada musim ini, pemain tersebut mencetak tiga gol dan memberikan tiga assist di Liga Spanyol.



