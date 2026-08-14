Bintang Maroko Brahim Diaz membuktikan kesiapannya secara penuh untuk merebut tempat inti dalam skuad Real Madrid di bawah kepemimpinan pelatih Jose Mourinho, setelah kembali dengan kuat ke sesi latihan tim di Valdebebas awal pekan lalu.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", comeback ini datang setelah penampilan menonjol Diaz di turnamen Piala Dunia, di mana ia bersinar sebagai salah satu pemain terbaik timnas Maroko dan menciptakan empat gol dalam lima pertandingan, sehingga menempati peringkat kedua dalam daftar kreator peluang terbaik di turnamen tersebut.

Pemilik kaus bernomor 21 itu memulai latihannya begitu Piala Dunia berakhir untuk memastikan bahwa ia tiba pada periode persiapan dengan kondisi fisik sebaik mungkin, dan hal itu ditunjukkannya dengan jelas.

Diaz tampil sebagai pemain inti di posisi sayap kanan dalam pertandingan uji coba pertama yang tersedia baginya, dan hanya empat hari kemudian, berkat kondisi fisiknya yang prima, Mourinho memutuskan untuk kembali mengandalkannya sebagai pemain inti di Stadion Riazor.

Pemain asal Andalusia itu merespons kepercayaan tersebut dengan mencetak gol indah yang mengantarkan Real Madrid meraih gelar Piala Teresa Herrera untuk kali kesepuluh.

Di musim kelimanya mengenakan kaus Real Madrid, Diaz menghadapi persaingan sengit untuk posisinya, di mana transfer-transfer baru berupa perekrutan Diomande dan Bernardo Silva, di samping perkembangan level para pemain seperti Arda Guler atau Endrick yang mahir bermain di sayap kanan, menempatkan pemain Maroko itu dalam situasi yang menuntutnya untuk berjuang keras membuktikan kelayakannya, di tengah tantangan antara fleksibilitas taktik dan persaingan yang kuat.

Musim lalu menyaksikan keikutsertaan Diaz dalam 1.666 menit yang tersebar dalam 42 pertandingan, namun ia berambisi untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain, dan hal itulah yang berusaha ia buktikan kepada pelatih Mourinho.

Pelatih asal Portugal itu menganggap bahwa pemain tersebut merupakan aset yang sangat berharga dalam barisan tim, di mana ia sangat cocok dengan gagasan sepak bolanya berkat fleksibilitas taktiknya dan kemampuan besarnya untuk berkorban, yang oleh sang pelatih diberi arti sangat penting.

Pelatih asal Portugal itu memfungsikan pemainnya sebagai sayap serang di salah satu sisi lapangan atau di area tengah, ia juga mengandalkannya sebagai kreator serangan, posisi yang sempat ia isi selama beberapa periode pada bulan-bulan saat Bellingham absen untuk memulihkan diri dari cedera bahu.

Diaz menolak untuk menyerah menghadapi tantangan-tantangan ini, di mana pemain asal Andalusia itu mempertahankan keteguhannya meski ada perekrutan-perekrutan baru, dengan mengandalkan kerja keras berlipat ganda dan mencurahkan lebih banyak usaha untuk bersaing memperebutkan peluang yang tersedia, yang ia berusaha manfaatkan dengan sebaik mungkin persis seperti yang ia lakukan dalam pertandingan La Coruna.