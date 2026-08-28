Apakah Messi Memaksakan Kehendaknya? Inter Miami Angkat Bicara

Guillermo Hoyos, pelatih sementara klub Amerika Serikat Inter Miami, membantah kabar yang beredar mengenai pemilihan pelatih baru tim Cristian "Kily" Gonzalez secara pribadi oleh bintang Argentina Lionel Messi, seraya menegaskan bahwa kontrak tersebut merupakan keputusan resmi dari manajemen klub.

Inter Miami kemarin, Kamis, telah mengumumkan penunjukan Gonzalez sebagai direktur teknik tim secara resmi begitu ia memperoleh izin kerja yang diperlukan, dengan ketentuan Hoyos tetap menjabat sebagai pelatih sementara pada periode saat ini.

Hoyos mengatakan dalam pernyataan yang dikutip situs ESPN: "Tidak, bukan ide Messi untuk mengontrak Gonzalez, melainkan keputusan institusi. Saya rasa Messi memiliki pengaruh alami yang wajar dari pemain yang memiliki kepribadian dan kebesaran semacam itu; dan saya membayangkan hal serupa terjadi di tempat lain, misalnya ketika kau berada di Boca Juniors, kau mungkin akan meminta pendapat pemain seperti Leandro Paredes, karena Paredes adalah simbol sejati klub dan kata-katanya benar-benar berbobot terkait keberlanjutan seorang pelatih atau datangnya pelatih lain."

Gonzalez dan Messi memiliki sejarah singkat dengan seragam timnas Argentina; di mana keduanya menjadi rekan satu tim sebagai pemain dalam dua pertandingan pada kualifikasi Piala Dunia melawan Peru dan Uruguay pada tahun 2005.

Gonzalez mengemban tugas ini di saat Inter Miami tengah mengalami rentetan hasil negatif dengan tidak meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir, yakni 4 kekalahan dan sekali imbang di seluruh ajang termasuk Leagues Cup dan Liga Amerika, meski tim menempati peringkat kedua di klasemen Wilayah Timur dengan raihan 39 poin dari 21 pertandingan.

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Hoyos mengungkapkan transparansi manajemen klub dalam berkomunikasi mengenai pergantian tim kepelatihan, seraya menegaskan tidak adanya krisis apa pun terkait kedatangan Gonzalez, di mana ia menjelaskan: "Saluran komunikasi telah terbuka sejak hari pertama, dan ini hal yang wajar mengingat bagaimana kami turun tangan untuk menangani situasi tertentu. Dan kini mereka telah menemukan sosok yang menurut saya merupakan pilihan terbaik, karena ia memiliki kompetensi tinggi dan kemampuan nyata untuk membawa klub ke posisi yang layak diraihnya, dan para pemain besar akan terus bersinar."

Hoyos menegaskan bahwa ia akan tetap siap membantu Gonzalez selama masa transisi guna memudahkan adaptasinya dengan tim dan Liga Amerika, seraya berkata: "Kami terbuka untuk semua situasi ini, dan ketika Kily tiba kami pasti akan bertemu untuk berdiskusi dan berdialog, karena kami bekerja untuk melayani klub, dan saya ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi kami dukungan luar biasa. Ini bukan hal yang dramatis, melainkan peluang untuk membenahi diri, berkembang, dan bertumbuh, dan kami harus memberikan dukungan penuh ke arah itu."

Perlu disebutkan bahwa Hoyos akan absen dari bangku cadangan Inter Miami dalam pertandingan Sabtu melawan CF Montreal di stadion "Chase Stadium", akibat sanksi larangan satu pertandingan yang dijatuhkan kepadanya karena pelanggaran berulang terhadap kebijakan liga terkait penundaan kick-off.