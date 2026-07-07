Apakah Mesir dirugikan karena gol sahnya tidak diakui saat melawan Argentina?

Teknologi video (VAR) menganulir sebuah gol tim nasional Mesir dalam pertandingan melawan Argentina, Selasa malam ini, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-58, Mustafa Zico mencetak gol luar biasa untuk Mesir melalui serangan balik yang apik, yang menjadi gol kedua Mesir setelah gol Yasser Ibrahim di babak pertama.

Namun, teknologi video memanggil wasit asal Prancis, François Litxer, untuk meninjau ulang permainan dan membatalkan gol tersebut dengan alasan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir, Marwan Attia, di awal serangan.

Jaringan “Archivo Far”, melalui akunnya di “X”, mengatakan: “Intervensi yang tepat dari ruang VAR dalam pertandingan Argentina melawan Mesir… Attia menginjak kaki tumpuan Lisandro, sehingga menghalanginya untuk melanjutkan permainan.”

Jaringan tersebut melanjutkan: “Pelanggaran itu ada. Dan karena gol tersebut dicetak pada tahap pembangunan serangan yang sama, tepat setelah merebut bola, maka adegan tersebut dapat ditinjau ulang.”







