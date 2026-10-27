Bukan hanya penobatan Harry Kane, bintang Bayern Munich, dengan trofi Ballon d'Or 2026 sebagai kemenangan atas angka-angka dan pencapaian di dalam lapangan, tetapi juga membuka pintu bagi pertanyaan lain yang berkaitan dengan peran pernyataan media dari para pesaingnya, Kylian Mbappe dan Lamine Yamal, dalam perlombaan meraih penghargaan tersebut.

Hal itu terjadi setelah kedua bintang tersebut melontarkan pernyataan keras untuk menegaskan kelayakan mereka meraih kemenangan, di saat para jurnalis sedang memberikan suara untuk memilih yang terbaik di dunia.

Tekanan Mbappe terhadap para jurnalis

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Prancis L'Equipe, pada September lalu, Mbappe, bintang Real Madrid, menegaskan keyakinannya akan kelayakannya meraih penghargaan tersebut, dengan mengatakan bahwa ia percaya memiliki peluang untuk memenangkannya, dan bahwa itu merupakan salah satu targetnya dalam waktu dekat, sebelum ia melangkah lebih jauh dengan berkata: "Saya tidak percaya ada pemain yang menampilkan musim yang lebih baik dari saya."

Mbappe juga menekankan bahwa Ballon d'Or adalah penghargaan individu, dengan merujuk pada era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, serta menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak diberikan kepada pemain biasa, melainkan kepada mereka yang menampilkan level luar biasa, bahkan ia mengisyaratkan bahwa ia akan memilih dirinya sendiri jika diminta untuk memilih pemenang.

Mbappe tidak hanya mengungkapkan ambisinya untuk menang, tetapi juga menampilkan dirinya sebagai yang paling layak meraih penghargaan tersebut, dengan berpegang pada catatan golnya, setelah ia mencetak 42 gol dalam 44 pertandingan kompetitif bersama Real Madrid selama musim yang menjadi acuan penilaian, selain penampilan gemilangnya di Piala Dunia, di mana ia memuncaki daftar pencetak gol dengan torehan 10 gol.

Meski angka-angka ini kuat, bintang Prancis itu tidak meraih gelar-gelar besar bersama klubnya maupun tim nasional negaranya selama musim yang sama, hal yang memberikan para pesaingnya, terutama Kane, keunggulan dalam kriteria pencapaian kolektif.

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Yamal bergabung dalam perdebatan terbuka

Adapun Lamine Yamal, bintang Barcelona, pada gilirannya terlibat dalam perdebatan terbuka dengan Mbappe mengenai kriteria pemilihan pemenang, setelah ia menekankan bahwa dirinya menampilkan musim yang istimewa bersama klubnya dan tim nasional Spanyol, serta bahwa ia memiliki apa yang membuatnya layak bersaing untuk penghargaan tersebut, tetapi ia memicu kontroversi yang lebih besar dengan pernyataannya tentang nilai gol dalam menentukan identitas pemenang.

Yamal mengatakan, dalam sebuah wawancara dengan Movistar Plus, bahwa Ballon d'Or seharusnya diberikan kepada pemain terbaik di dunia, bukan kepada pemain yang mencetak 80 gol, dengan menjelaskan bahwa mencetak gol sebanyak itu layak mendapat penghargaan pencetak gol terbanyak, sementara Ballon d'Or merupakan penghormatan yang berbeda, sebelum ia menambahkan bahwa banyak orang tidak memahami perbedaan antara keduanya.

Pernyataan Yamal pun ditafsirkan sebagai sindiran kepada Mbappe, yang tampil secara luar biasa di level individu selama musim lalu.

Sebelumnya, Yamal telah menegaskan, dalam pernyataan sebelumnya pada September, bahwa ia tidak perlu memohon kepada para jurnalis untuk mendapatkan suara mereka, dengan menyatakan bahwa ia menampilkan kerja yang menakjubkan bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol, serta bahwa ia akan berterima kasih kepada rekan-rekannya jika memenangkan penghargaan tersebut.

Namun, pernyataannya yang kemudian mengenai ketidaklayakan pemain yang mencetak jumlah gol yang luar biasa banyak untuk meraih Ballon d'Or memberikan arah yang berbeda bagi perdebatan tersebut, setelah tampak bahwa ia mengecilkan pentingnya salah satu senjata paling menonjol yang dimiliki Mbappe dan Kane.

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Waktu yang mematikan

Pernyataan-pernyataan ini memperoleh arti penting tersendiri mengingat waktunya, karena dilontarkan selama periode pemungutan suara dewan juri yang beranggotakan 100 jurnalis olahraga yang mewakili negara-negara dengan peringkat tertinggi dalam daftar Federasi Sepak Bola Internasional, sebelum penutupan pemungutan suara pada 28 September, di mana setiap jurnalis memilih sepuluh pemain dan mengurutkannya sesuai dengan preferensi mereka.

Dengan demikian, pernyataan Mbappe dan Yamal bukan sekadar pendapat sekilas tentang penghargaan tersebut, melainkan muncul ketika para pemilih sudah benar-benar menentukan sikap mereka terhadap para kandidat.

Dari sinilah, dapat diajukan kemungkinan bahwa kampanye media ini justru berbuah hasil sebaliknya bagi kedua pemiliknya, karena mungkin sebagian jurnalis merasa bahwa penegasan berulang-ulang atas kelayakan meraih kemenangan merupakan upaya untuk memengaruhi keputusan mereka atau menekan mereka, alih-alih membiarkan penampilan di dalam lapangan berbicara dengan sendirinya.

Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan kedua bintang itu mengubah suara-suara tertentu, tetapi nada yang digunakan masing-masing dari keduanya mungkin telah memengaruhi gambaran yang terbentuk di benak sebagian pemilih tentang para kandidat, terutama dalam perlombaan yang sangat ketat.

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Apakah Kane memahami permainannya?

Sebaliknya, pernyataan Kane ditandai dengan keseimbangan yang lebih besar, karena ia menghindari masuk ke dalam perdebatan langsung dengan para pesaingnya, dan berfokus pada pembicaraan tentang penampilannya, rekan-rekannya, serta pencapaian yang diraih Bayern Munich dan tim nasional Inggris.

Penyerang Inggris itu mengatakan, dalam perbincangan dengan surat kabar Spanyol "Marca", bahwa ia tidak suka terlalu banyak berbicara tentang dirinya sendiri, sebelum menggambarkan musim lalu sebagai yang terbaik dalam kariernya, baik di level individu maupun kolektif, dengan menegaskan bahwa mencetak 73 gol selama musim tersebut berbicara dengan sendirinya, serta mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya dan semua orang yang membantunya mencapai torehan ini.

Kane juga menunjukkan rasa hormat yang jelas terhadap persaingan, ketika ia mengakui sulitnya memilih di antara sekelompok pemain yang menampilkan musim-musim luar biasa, dengan menegaskan bahwa keputusan ada di tangan para jurnalis, dan bahwa ia tidak bisa mengendalikan cara mereka menilai para kandidat.

Alih-alih menampilkan dirinya sebagai satu-satunya pilihan, ia mengakui bahwa para pesaing lainnya pada gilirannya memiliki argumen kuat untuk menang, suatu sikap yang mungkin telah memperkuat citranya sebagai pemain yang percaya diri atas pencapaiannya, tetapi tidak berusaha memaksakan pendapatnya kepada para pemilik suara.

Angka berbicara dengan sendirinya

Dari sisi angka, Kane memiliki argumen kuat yang sulit diabaikan; ia mencetak 61 gol di berbagai kompetisi bersama Bayern Munich selama musim 2025-2026, berbanding 42 gol untuk Mbappe bersama Real Madrid dan 24 gol untuk Yamal bersama Barcelona di kompetisi antarklub.

Dengan menambahkan gol-golnya bersama tim nasional Inggris, torehan penyerang Inggris itu naik menjadi 73 gol, di samping delapan assist dalam 65 pertandingan, ia juga meraih Sepatu Emas Eropa, dan berkontribusi atas kemenangan Bayern di Liga Jerman, Piala Jerman, serta Piala Super Jerman.

Angka-angka ini bukan sekadar torehan gol yang besar, melainkan juga sejalan dengan kriteria resmi penghargaan tersebut, yang menempatkan penampilan individu yang menentukan dan memukau pada urutan pertama pertimbangan, diikuti oleh penampilan kolektif dan gelar, lalu perilaku dan sportivitas.

Dengan demikian, Kane memadukan keunggulan individu dengan pencapaian kolektif, sementara Mbappe kekurangan gelar-gelar besar yang mendukung berkasnya, dan torehan gol Yamal tidak mendekati angka penyerang Inggris itu, meski terdapat kontribusinya dalam menciptakan gol serta gelar-gelarnya bersama Barcelona dan tim nasional Spanyol.

Pada akhirnya, tidak bisa dipastikan bahwa pernyataan Mbappe dan Yamal berkontribusi secara langsung pada penobatan Kane dengan Ballon d'Or, tetapi mungkin saja hal itu memberinya keunggulan tidak langsung dalam perlombaan meraih penghargaan tersebut.