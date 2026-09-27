Beberapa hari lalu, bek Al Hilal asal Senegal, Kalidou Koulibaly, membuka topik sensitif yang berkaitan dengan rekan setimnya, Hassan Tambakti, ketika ia berbicara tentang kebutuhan bek Arab Saudi tersebut untuk lebih banyak bekerja dan berlatih, seraya menegaskan bahwa kepemilikan kemampuan tidak menghalangi seseorang dari cedera. Dan kini, nama Tambakti kembali menjadi sorotan, namun kali ini akibat cedera yang dialaminya bersama timnas Arab Saudi.

Tambakti terlihat menahan sakit akibat cedera dalam laga terakhir melawan Oman di Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", sebelum akhirnya menenangkan para suporter mengenai kondisinya dan menyebut cederanya ringan. Meski demikian, berulangnya masalah fisik yang dialami pemain ini kembali mengingatkan pada pernyataan Koulibaly, dan membuka pintu pertanyaan seputar sejauh mana kesiapan Tambakti untuk menjalani laga-laga beruntun.

Koulibaly Sudah Mengatakannya, dan Tambakti Kembali Cedera

Pernyataan Koulibaly tidak menggambarkan Tambakti sebagai pemain yang minim kemampuan, justru sebaliknya, ia menyoroti kualitasnya, sambil mengaitkan cedera dengan kebutuhan akan lebih banyak kerja dan latihan. Dan beberapa hari setelah pernyataan itu, Tambakti mengalami masalah fisik baru dalam laga melawan Oman.

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Menurut laporan yang beredar seusai laga, Tambakti menenangkan para suporter mengenai cederanya dan menyebutnya ringan, sementara tim pelatih menegaskan bahwa cedera-cedera itu memengaruhi akhir laga melawan Oman, yang dimenangkan Arab Saudi dengan skor telak tiga gol tanpa balas.

Katup Pengaman Arab Saudi dalam Bahaya

Bahaya dari cedera Tambakti terletak pada waktunya, terutama karena timnas Arab Saudi sudah memasuki fase krusial turnamen setelah memastikan lolos ke semifinal, sementara pada saat yang sama dipastikan bahwa Hassan Kadesh absen dari sisa laga Khaleeji 27 karena cedera pada paha dan kebutuhannya akan program pengobatan dan pemulihan.

Dengan demikian, setiap absennya pemain baru di lini belakang dapat membuat Georgios Donis dihadapkan pada pilihan yang lebih sedikit, terutama karena Tambakti merupakan salah satu elemen penting di jantung pertahanan, dan kemungkinan absennya bisa memaksa pelatih asal Yunani itu untuk menyusun ulang perhitungannya sebelum laga melawan Irak lalu pertandingan semifinal.

Akankah Hal Ini Berubah Menjadi Krisis?

Masalahnya tidak hanya berkaitan dengan satu cedera saja, melainkan dengan catatan masalah fisik yang dialami Tambakti pada berbagai periode, yang membuat persoalan kesiapan fisiknya senantiasa menjadi perhatian, terutama ketika ia dituntut untuk menjalani laga-laga yang berdekatan dalam sebuah turnamen singkat.

Untuk saat ini, tidak ada indikasi resmi mengenai absennya Tambakti dari laga mendatang, bahkan pemain itu sendiri telah menenangkan para suporter usai laga melawan Oman. Namun, pemantauan medis yang berkelanjutan terhadap kondisinya menjadi hal yang diperlukan, terutama mengingat kebutuhan Arab Saudi untuk mempertahankan sebanyak mungkin elemen mereka pada babak-babak krusial.