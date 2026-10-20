Seperti dilaporkan Sky, Fabian Bredlow telah ditawarkan kepada klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut. Menurut laporan itu, kedua pihak sudah melakukan pembicaraan awal.

Kontrak Bredlow berakhir pada penghujung musim, sehingga Bayern secara teori bisa merekrutnya tanpa biaya transfer. Namun, kabarnya ada klausul yang membuat kontraknya otomatis diperpanjang jika ia mencapai jumlah penampilan tertentu. Laporan tersebut tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Yang jelas, ia sudah tampil beberapa kali pada musim yang masih berjalan singkat ini dan kemungkinan akan mendapat lebih banyak kesempatan bermain.

Di Bundesliga, Bredlow menjaga gawang dalam empat pertandingan pertama sebagai pengganti Dennis Seimen yang cedera. Meski talenta yang dinilai sangat menjanjikan itu telah kembali, Bredlow belakangan juga mendapat kesempatan bermain di Liga Champions. Pelatih Sebastian Hoeneß sebelumnya mengumumkan rencana untuk membagi tugas keduanya demi mengurangi beban Seimen sekaligus memberi penghargaan kepada Bredlow atas sejumlah penampilannya yang luar biasa.

Namun, mengingat situasi kontraknya yang menarik, menurut Sky sejumlah klub lain juga meminati Bredlow. Ia telah menjaga gawang klub asal Swabia tersebut sejak 2019 dan pada tahun-tahun sebelumnya juga menjadi kiper kedua, termasuk selama tiga tahun di belakang Alexander Nübel, pemain pinjaman dari Bayern. Kabarnya, ada "beberapa klub yang menghubungi".

Mengapa Bayern Munich mencari kiper baru?

Pemain berusia 31 tahun itu juga memenuhi kriteria yang kabarnya dicari Bayern. Mereka disebut mencari kiper berpengalaman yang bisa mendukung Urbig, dapat direkrut dengan biaya murah, dan memiliki kemampuan tertentu dalam mengolah bola. Kemampuan terakhir itu memang bukan keunggulan utama Bredlow, tetapi ia tetap dianggap dapat diandalkan saat bola berada di kakinya.

Bayern juga sudah punya pengalaman baik merekrut kiper dari Stuttgart. Perekrutan Sven Ulreich pada musim panas 2015, yang sebelumnya bahkan merupakan kiper utama VfB tanpa pesaing, terbukti menjadi keputusan yang sangat tepat. Setiap kali Manuel Neuer tidak bisa bermain, Ulreich hampir selalu tampil sebagai pengganti yang sempurna. Kisah sukses itu pun, setelah terhenti selama satu tahun pada musim 2020/21 karena kepindahannya ke HSV, berlanjut hingga kini. Namun, banyak hal mengisyaratkan bahwa pemain yang kini berusia 38 tahun itu akan mengakhiri kariernya pada musim panas mendatang.

Hal serupa juga berlaku bagi Manuel Neuer. Dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, kiper veteran berusia 40 tahun itu sudah beberapa kali mengisyaratkan akan gantung sarung tangan setelah musim ini. Neuer masih menjadi kiper utama, tetapi secara rutin memberi Urbig kesempatan bermain untuk mempermudah peralihan tersebut.

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Bayern Munich: Siapa saja kiper lain yang masuk daftar kandidat?

Selain Bredlow, masih ada sejumlah kiper lain di bursa yang bisa mendukung pemain berusia 23 tahun itu dengan pengalaman mereka. Belakangan, Bayern juga dilaporkan tertarik kepada Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham), dan Marvin Schäbe (1. FC Köln). Selain itu, pada awal Oktober Sky mengungkap daftar nama kiper ternama yang kabarnya masuk pertimbangan di Säbener Straße. Saluran televisi berbayar itu menyebut Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atletico Madrid), dan Rui Silva (Sporting).

Selain itu, Finn Dahmen juga menjadi alternatif yang menarik. Kiper berusia 28 tahun itu, yang diundang Jürgen Klopp ke pemusatan latihan pertamanya sebagai pelatih tim nasional Jerman, juga bisa direkrut tanpa biaya transfer pada musim panas. Namun, FC Augsburg masih bisa berharap ia bertahan.

FCA adalah "pihak pertama yang akan saya ajak bicara", kata Dahmen belum lama ini: "Kami sama-sama tahu arti penting satu sama lain dan sangat menghargai satu sama lain. Ini keputusan penting bagi kelanjutan karier saya, yang harus saya pikirkan matang-matang."







