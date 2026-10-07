Apakah Kane Layak Meraih Ballon d'Or? Bellingham Ungkap Pendapatnya

Jude Bellingham dan Morgan Rogers memuji rekan setim mereka, Harry Kane, kapten timnas Inggris, serta menjagokannya untuk meraih penghargaan Ballon d'Or 2026, usai mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 di UEFA Nations League, Selasa kemarin.

Bellingham mengatakan tentang bintang Bayern Munich itu, dalam pernyataan kepada media: "Tidak ada hal yang dia lakukan membuatku terkejut. Dia adalah panutan yang hebat dan sosok yang luar biasa, serta sebuah kehormatan bagiku bisa berbagi lapangan dengannya. Semua yang dia raih memang pantas untuknya, karena dia bekerja sangat keras untuk itu."

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Ketika ditanya soal peluang Kane meraih Ballon d'Or, bintang Real Madrid yang juga masuk nominasi penghargaan itu menjawab: "Ya, siapa tahu? Hal itu tentu saja mungkin."

Adapun Rogers, dia lebih tegas dalam membela kelayakan rekan setimnya meraih Ballon d'Or, saat berkata: "Harry Kane harus memenangkan Ballon d'Or. Dia telah melampaui semua yang dibayangkan orang mampu dia lakukan... hat-trick, gol di Piala Dunia, dan gol bersama Bayern. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia harus diganjar atas hal itu."

Pernyataan itu muncul setelah malam bersejarah bagi Kane di Stadion Wembley, ketika dia mencetak dua gol dalam kemenangan (3-0) atas Republik Ceko, dan menyamai rekor Peter Shilton sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas Inggris, dengan koleksi 125 pertandingan. Gol pertamanya, yang merupakan gol internasional ke-90 miliknya, lahir dari assist Rogers sendiri, sebelum dia menambah koleksinya menjadi 91 gol lewat sundulan dari sepak pojok.

Acara penghargaan Ballon d'Or digelar pada 26 Oktober di London, dan Kane menjadi salah satu pesaing terkuat untuk penghargaan tersebut, bersama pemain Prancis Kylian Mbappe dan pemain Spanyol Lamine Yamal.



