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Klub Al-Ittihad Arab Saudi mulai menentukan prioritasnya menjelang bursa transfer musim dingin mendatang, demi melanjutkan persaingan memperebutkan seluruh gelar pada musim olahraga berjalan 2026-2027.

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Al Ittihad menempati peringkat keempat klasemen Liga Arab Saudi dengan 24 poin, hasil dari 7 kemenangan, 3 hasil imbang, dan satu kekalahan, tertinggal 3 poin di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen.

Di sisi lain, klub Arab Saudi ini menempati peringkat kesepuluh di grup wilayah barat pada turnamen Liga Champions Elite Asia dengan hanya 4 poin, hasil dari satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Apa saja transfer Al Ittihad pada bursa musim dingin?

Surat kabar "Okaz" Arab Saudi menyebut bahwa klub Al Ittihad telah mulai menyusun rencananya selama periode transfer musim dingin mendatang, di mana mereka berniat merekrut dua pemain, satu bek dan satu penyerang.

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Melalui transfer tersebut, Al Ittihad bertujuan meningkatkan kualitas tim pada paruh kedua musim ini, karena mereka menilai bahwa kondisi tim saat ini dengan unsur-unsur yang ada tidak mampu untuk terus bersaing hingga akhir.

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Namun, masalah terbesar yang menghadang keinginan tersebut adalah terbatasnya pilihan yang tersedia selama bursa musim dingin, dan sempitnya waktu, ditambah dengan dimanfaatkannya kedua faktor ini oleh klub-klub lain dengan menaikkan tuntutan finansial untuk melepas pemain mana pun.

Klub Arab Saudi ini akan berupaya menyelesaikan masalah tersebut melalui sejumlah kesepahaman yang sedang digarap oleh perusahaan klub Al Ittihad, guna mengamankan pendanaan yang diperlukan untuk transfer yang diharapkan, tanpa adanya hambatan apa pun dalam hal ini.

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Apakah Youssef En-Nesyri akan meninggalkan Al Ittihad?

Perekrutan seorang bek tampak dapat dipahami, mengingat minimnya pilihan yang tersedia di posisi ini, setelah kembalinya Saad Al Mousa dari cedera, sebelum rekannya Hassan Kadesh mengalami cedera, serta ketidakyakinan terhadap kemampuan pemain Serbia Jan-Carlo Simic.

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Namun, perekrutan seorang penyerang lain bisa jadi mengindikasikan adanya kemungkinan kepergian penyerang Maroko Youssef En-Nesyri, terutama di tengah tawaran-tawaran kuat yang ia terima untuk meninggalkan klub Arab Saudi tersebut pada periode terakhir.

Jurnalis Turki Ekrem Konur, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", pada Sabtu lalu, mengatakan bahwa klub Rusia CSKA Moskow menempatkan En-Nesyri di urutan teratas incaran mereka untuk memperkuat skuad pada bursa musim dingin mendatang.

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Jurnalis Turki itu menjelaskan bahwa klub Rusia tersebut berniat mengajukan tawaran senilai 15 juta dolar, guna meyakinkan klub Al Ittihad untuk melepas penyerang asal Maroko-nya.

Namun, Fahd Sareh, agen En-Nesyri, membantah adanya keinginan penyerang Maroko itu untuk meninggalkan Al Ittihad selama periode transfer musim dingin mendatang, seraya menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada tim demi mewujudkan ambisinya bersama klub.

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Sareh mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan "Al Midan" Arab Saudi: "Tawaran-tawaran untuk merekrut Youssef En-Nesyri memang telah masuk pada periode lalu, sebagai persiapan kepindahannya pada bursa musim dingin."

Ia menambahkan: "Gagasan kepergian En-Nesyri dari Al Ittihad tidak sedang dibahas saat ini, dan kontrak pemain masih berlaku dengan klub."

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Ia mengakhiri: "Keputusan apa pun terkait masa depan En-Nesyri akan menjadi wewenang manajemen Al Ittihad, tetapi fokus pemain saat ini tertuju pada melanjutkan perjalanannya bersama tim dan meraih lebih banyak keberhasilan."

Perlu diingat bahwa Al Ittihad memiliki En-Nesyri dan pemain Nigeria George Ilenikhena di lini depan, hal yang membuat tim tidak membutuhkan perekrutan penyerang baru apabila keduanya bertahan bersama.

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Apa yang telah dipersembahkan Youssef En-Nesyri bersama Al Ittihad?

Penyerang Maroko itu bergabung dengan Al Ittihad pada periode transfer musim dingin lalu, didatangkan dari klub Turki Fenerbahce, untuk menggantikan kepindahan penyerang Prancis Karim Benzema ke rival tradisional Al Hilal.

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En-Nesyri berhasil tampil dengan level yang istimewa sejak awal musim ini, di bawah arahan pelatih Jerman Jens Wissing, di mana ia tampil bersamanya dalam 16 pertandingan, mencetak 8 gol dan memberikan dua assist.

Level istimewa tersebut membuat pemain berusia 29 tahun itu dipanggil ke skuad timnas Maroko selama jeda internasional saat ini, setelah ia absen membela Maroko pada Piala Dunia 2026.