Apakah harga tiket Piala Dunia 2026 semakin murah? Tren dan kabar terbaru seputar harga tiket turnamen tersebut

Permintaan tiket Piala Dunia telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak pertama kali dijual pada September lalu — dan lonjakan antusiasme untuk mendapatkan tempat duduk telah membuat harga melonjak tajam.

Harga tiket untuk beberapa pertandingan grup unggulan, seperti yang melibatkan negara tuan rumah, serta pertandingan babak gugur yang sangat dinanti, seperti Final (tentu saja), tetap tinggi. Terutama dengan penerapan sistem harga dinamis, tiket-tiket tersebut tidaklah murah.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui mengenai informasi tiket Piala Dunia 2026, termasuk apakah harganya benar-benar semakin murah atau tidak.

Apakah harga tiket Piala Dunia semakin murah?

Pasar tiket Piala Dunia secara resmi telah terpecah menjadi dua realitas yang sangat berbeda.

Meskipun penjualan panik telah menyebabkan harga tiket pertandingan fase grup standar anjlok, harga tiket pertandingan sistem gugur yang sangat dinanti serta pertandingan yang menampilkan tim-tim raksasa dunia tetap stabil di level yang sangat tinggi. Meskipun harga tiket pertandingan-pertandingan besar seperti Final Piala Dunia tetap sama (dan sangat tinggi), pertandingan yang kurang diminati mungkin lebih layak untuk Anda pertimbangkan.

Karena AS menggunakan stadion-stadion NFL yang sangat besar, pertandingan netral memiliki banyak stok kursi.

Penjual yang awalnya menetapkan harga terlalu tinggi kini memangkas harga untuk menghindari kerugian — Anda bisa menemukan tiket untuk pertandingan-pertandingan yang kurang populer ini dengan harga awal di bawah rata-rata.

Berapa harga tiket Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga resmi untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan harga jual kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Kategori Harga Tiket Resmi Piala Dunia FIFA 2026 dan Harga Jual Kembali

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 11–27 Juni Babak Grup (Negara Tuan Rumah) $400 - $2.735 $1.199 – $5.500+ ($1.950) 11–27 Juni Babak Grup (Tim Raksasa Netral Unggulan) $120 – $1.200 $750 – $3.800 ($1.650) 11–27 Juni Babak Grup (Pertandingan Netral Standar) $120 – $1.200 $202 – $2.500 ($1.092) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Harga Piala Dunia 2026 per Kategori:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Apa harga tiket Piala Dunia termurah?

Tingkat harga nominal tiket termurah untuk Piala Dunia dimulai dari $60.

Namun, 'Kategori Masuk Pendukung' ini secara eksklusif diperuntukkan bagi penggemar setia, dengan tiket didistribusikan oleh asosiasi sepak bola nasional yang memenuhi syarat kepada klub pendukung resmi dan terdaftar mereka.

Bagi masyarakat umum, harga nominal tiket dimulai dari $120 untuk pertandingan fase grup netral Kategori 4/Kategori 3.

Namun, karena FIFA menerapkan sistem harga variabel/dinamis, harga tiket masuk yang sebenarnya sangat bervariasi tergantung pada pertandingannya.

Di pasar sekunder, harga dasar tiket untuk pertandingan fase grup netral yang kurang diminati dimulai sekitar $200 hingga $250.

Daftar jadwal dan tiket Piala Dunia 2026 yang tersisa

Bagaimana cara mendapatkan tiket Piala Dunia termurah?

Pilih venue dengan kapasitas besar

Kota-kota seperti Houston, Atlanta, dan Dallas menjadi tuan rumah beberapa pertandingan Piala Dunia di stadion berkapasitas besar, sehingga memenuhi permintaan lokal dan menurunkan harga di pasar sekunder.

Hindari negara tuan rumah

Kota-kota seperti Houston, Atlanta, dan Dallas menjadi tuan rumah beberapa pertandingan Piala Dunia di stadion berkapasitas besar, sehingga menyerap permintaan lokal dan menurunkan harga di pasar sekunder.

Perhatikan peluncuran tiket resmi

FIFA sesekali menawarkan kelas harga yang lebih terjangkau (seperti tiket Kategori 4 seharga $60/£45) secara langsung melalui platform resmi untuk membantu para pendukung yang datang dari luar kota.

Berapa harga tiket Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730+.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Acak Awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase-fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi sesuai harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Platform ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari nilai nominal. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara.

Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Kota-kota tuan rumah/lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut: