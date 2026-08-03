Inter Milan berupaya memperkuat opsi mereka di sektor sayap sebelum musim baru bergulir, dengan menempatkan lebih dari satu nama di meja negosiasi, seiring keinginan mereka untuk merampungkan transaksi yang memberi tim fleksibilitas lebih besar di sisi kiri.

Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio, Inter telah melakukan kontak awal dengan perwakilan pemain Argentina, Nico Gonzalez, gelandang Juventus, sebagai persiapan untuk kemungkinan merekrutnya selama periode bursa transfer musim panas.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa winger Al Ittihad Saudi, Moussa Diaby, tetap menjadi target utama manajemen "Nerazzurri", namun kerumitan transaksi, baik karena nilai finansialnya maupun sikap keras Al Ittihad pada persyaratan mereka, mendorong klub Italia itu untuk mencari alternatif lain.

Nama Gonzalez kini mendapat perhatian yang semakin besar di internal Inter, terutama karena klub sebelumnya sudah memantau pemain tersebut pada musim panas lalu sebelum ia pindah ke Atletico Madrid dengan status pinjaman.

Meskipun pemain internasional Argentina itu tidak menampilkan musim yang meyakinkan bersama Atletico Madrid, ia kembali menemukan sebagian dari levelnya selama tampil bersama timnas negaranya di Piala Dunia 2026, di mana ia memainkan peran berpengaruh di sisi kiri.

Inter menilai bahwa Gonzalez, meskipun secara alami tidak menempati posisi bek sayap, memiliki kemampuan fisik dan fleksibilitas taktis yang memungkinkannya diberdayakan dalam peran tersebut, di samping kemampuannya untuk bermain di sisi kanan maupun kiri.

Laporan itu menambahkan bahwa keluarnya Gonzalez dari perhitungan Juventus dapat mempermudah negosiasi, dan hal ini menjadikan transaksi tersebut sebagai opsi yang praktis bagi Inter, terutama mengingat banyaknya posisi yang dapat diisi oleh pemain tersebut.

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