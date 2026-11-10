Nama Antonio Conte kini tidak lagi jauh dari perhitungan Manchester United, di saat klub Inggris itu mencari jalan keluar dari krisis teknis mereka sambil menanti perubahan yang dinantikan di tingkat kepemimpinan.

Meski semangat juang yang ditunjukkan tim di bawah kepemimpinan direktur teknik Michael Carrick dalam remontada kemenangan 3-2 atas Roma di Liga Champions, serta hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa di Premier League, kondisi mengerikan Manchester United yang menempati peringkat ke-18 dengan hanya satu kemenangan dalam 10 pekan pertama kompetisi lokal tetap menekan manajemen klub, di tengah tersedianya kesempatan jeda internasional untuk melakukan perubahan di posisi direktur teknik.

Tampaknya pelatih asal Italia itu mulai bergerak untuk memperkuat peluangnya masuk ke dalam lingkaran pilihan, karena jurnalis Santi Aouna mengungkapkan bahwa Pini Zahavi, agen terkenal, menangani perwakilan Conte dalam pembicaraan terkait posisi direktur teknik Manchester United, menjadikan pelatih Italia berusia 57 tahun itu salah satu kandidat untuk mengemban tugas tersebut.

Aouna menjelaskan melalui akunnya di X bahwa meski ada sejumlah keraguan di dalam klub Inggris itu mengenai opsi Conte saat ini, ia masih termasuk dalam daftar pendek kandidat, bersama dengan pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino.

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Ia mengisyaratkan bahwa Michael Carrick kini menjadi kandidat untuk meninggalkan posisinya dalam beberapa hari mendatang, kecuali terjadi perkembangan yang tidak terduga.

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