Apakah BVB sekarang harus cemas? Transfer besar FC Arsenal hampir rampung

Menurut laporan yang selaras dari antara lain Sky dan The Athletic, gelandang berusia 28 tahun itu akan pindah ke The Gunners dengan nilai 87,5 juta euro. Dengan demikian, Guimaraes akan menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah klub Arsenal. Di belakang Declan Rice, yang datang dari West Ham United pada 2023 seharga 117 juta euro. Ke depannya, keduanya bisa membentuk duet lini tengah.

Bagi Newcastle, ini akan menjadi kepergian besar ketiga pada musim panas ini. Sandro Tonali pindah ke Tottenham Hotspur dengan nilai 108 juta euro, Anthony Gordon ke Barcelona seharga 80 juta euro. Jika transfer Guimaraes terealisasi, pemasukan mereka akan mencapai 276 juta euro, dan tidak ada klub lain di dunia yang melampaui angka itu pada bursa transfer ini.

Ketidakpuasan terhadap arah kebijakan ini juga menjadi alasan pelatih sukses yang telah lama menangani tim, Eddie Howe, baru-baru ini secara mengejutkan mundur. Sosok yang akan menggantikannya adalah Matthias Jaissle asal Jerman. Saat ini ia masih bekerja untuk Al-Ahly di Arab Saudi, yang seperti Newcastle juga dimiliki oleh dana investasi negara Saudi, PIF.

Felix Nmecha dan Joao Palhinha disebut sebagai calon pengganti

Dari sisi pengeluaran, The Magpies yang dalam beberapa tahun terakhir selalu royal berbelanja kali ini relatif lebih menahan diri pada periode transfer ini. Newcastle menginvestasikan 161 juta euro untuk pemain-pemain yang mayoritas masih muda dan punya potensi berkembang seperti Bazoumana Toure (seharga 50 juta euro dari Hoffenheim) atau Aladji Bamba (seharga 35,5 juta dari AS Monaco).

Jika Guimaraes meninggalkan klub, maka pengganti untuk lini tengah akan didatangkan. Nama yang paling sering dikaitkan dalam hal ini adalah Felix Nmecha dari Borussia Dortmund. Menurut media Prancis L'Equipe, pemain berusia 25 tahun itu adalah opsi impian. Dortmund kabarnya meminta 120 juta euro untuk Nmecha, yang masih terikat kontrak hingga 2030. Menurut ESPN Newcastle juga menaruh perhatian pada Joao Palhinha. Bayern Munich ingin benar-benar melepas pemain berusia 31 tahun itu setelah masa peminjamannya di Tottenham dan meminta sekitar 25 juta.

Guimaraes bergabung ke Newcastle pada Januari 2022 dari Olympique Lyon dengan nilai 50 juta euro. Karena klausul penjualan kembali yang diatur saat itu, sekitar 7,5 juta dari biaya transfer yang kini disepakati akan mengalir ke Lyon. Dalam 195 pertandingan kompetitif untuk Newcastle, Guimaraes mencetak 31 gol dan 32 assist, dan pada 2025 ia menjuarai Piala Liga. Terakhir, ia ambil bagian bersama tim nasional Brasil di Piala Dunia di Amerika Utara.