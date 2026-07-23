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Ousmane Dembele
Christian Guinin

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Apakah akan ada transfer spektakuler? Rumor liar dari Arab Saudi seputar bintang PSG, Ousmane Dembele

Ligue 1
O. Dembele
Transfers
Saudi Pro League
Paris Saint-Germain
Al Hilal

Apakah Ousmane Dembele akan pindah dari PSG ke gurun pasir pada bursa transfer musim panas ini? Sebuah klub dari Arab Saudi tampaknya serius menawarinya.

Menurut pakar transfer Sacha Tavolieri, Al-Hilal sedang menjajaki kemungkinan untuk melakukan transfer yang sangat mencolok pada musim panas ini dan telah mengincar pemain Prancis berusia 29 tahun tersebut.

Klub dari Liga Pro Arab Saudi tersebut dilaporkan telah menghubungi Dembele untuk menanyakan kesediaannya secara prinsipal untuk pindah. Jika sang penyerang memberikan lampu hijau, pihak Al-Hilal akan memulai negosiasi dengan pihak Paris Saint-Germain.

Kontrak Dembele di ibu kota Prancis hanya berlaku hingga akhir Juni 2028. Sudah beberapa waktu ini PSG berusaha memperpanjang kontraknya, namun hingga saat ini kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. Setidaknya pada jendela transfer saat ini, Paris masih bisa meminta biaya transfer yang cukup tinggi untuk pemain berusia 29 tahun tersebut.

Al-Hilal sudah hampir pasti merekrut seorang pemain serang — menurut kabar yang beredar, pemain asal Belanda Crysencio Summerville dari West Ham United akan pindah ke gurun.

Selain itu, klub tersebut kabarnya masih ingin mendatangkan seorang bintang top sejati. Jika transfer Dembele tidak terwujud, klub asal Arab Saudi tersebut akan mencari alternatif lain.

Club Friendlies
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
France Dembele HIC 2-1Getty Images

Ousmane Dembele Tetap Menjadi Pemain Kunci di PSG

Pada musim lalu, Dembele sekali lagi menjadi salah satu pemain kunci yang tak tergantikan di PSG. Di Liga Champions saja—yang berhasil dimenangkan klub ibu kota Prancis itu untuk kedua kalinya setelah tahun 2025—ia menyumbang delapan gol dan dua assist dalam 13 pertandingan. Di Ligue 1 pun, catatannya cukup mengesankan dengan 17 kontribusi gol (sepuluh gol, tujuh assist) dalam 22 pertandingan.

Pada Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ia tampil dalam delapan pertandingan untuk Prancis. Dalam turnamen tersebut, ia mencetak enam gol—termasuk hat-trick pada pertandingan terakhir fase grup melawan Norwegia—serta dua assist.

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