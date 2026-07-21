Apakah Absen Lama? Al Hilal Umumkan Keberhasilan Operasi Salem Al Dawsari

Klub Al Hilal mengumumkan keberhasilan operasi bedah yang dijalani kapten sekaligus bintang utamanya, Salem Al Dawsari, pada bagian cedera yang dideritanya di tendon lutut.

Sebelumnya, Al Dawsari telah menjalani pemeriksaan medis di Finlandia pada Senin kemarin, di tangan dokter Lasse Lempainen, untuk mendiagnosis kondisinya dan mengetahui sejauh mana ia membutuhkan tindakan operasi atas cedera yang dideritanya.

Klub asal Arab Saudi itu pada Selasa hari ini merilis cuitan melalui akun resminya di situs "X", yang berbunyi: "Pemain Salem Al Dawsari telah menjalani operasi bedah pada bagian cederanya di tendon lutut, yang berlangsung dengan sukses".

Ditambahkan: "(Operasi) dilakukan pagi hari ini di Finlandia, di tangan dokter spesialis Lempainen, di mana ditetapkan bahwa Salem akan memulai program perawatan dan rehabilitasinya di salah satu pusat medis spesialis di bawah pengawasan tim medis klub".

Sebelumnya, Al Hilal telah mengumumkan pada 10 Juli lalu bahwa "sang Tornado" membutuhkan program perawatan dan rehabilitasi yang berkisar antara enam hingga delapan pekan, namun tindakan operasi bedah dapat memperpanjang masa absennya.

Hal ini terjadi di saat muncul keraguan seputar sikap Salem Al Dawsari mengenai kelanjutannya bersama "sang Pemimpin" pada musim mendatang, di mana sejumlah laporan mengungkapkan bahwa ia menerima tawaran dari klub Al Diriyah, serta tawaran lain dari Liga Qatar.

Pemain berusia 35 tahun ini dianggap sebagai salah satu legenda paling menonjol Al Hilal, sejak dipromosikan ke tim utama pada 2011, namun performanya mengalami penurunan besar sepanjang musim lalu di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.