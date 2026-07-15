Apa yang terjadi saat Argentina berhadapan dengan Spanyol di Piala Dunia?

Tim nasional Argentina akan menghadapi Spanyol di final Piala Dunia 2026, Minggu mendatang, dengan modal rekor historis yang menguntungkan, berdasarkan satu-satunya pertemuan antara kedua tim sepanjang sejarah Piala Dunia.

Pertandingan tersebut digelar pada 13 Juli 1966, di Stadion Villa Park, Birmingham, Inggris, dalam rangkaian pertandingan Grup B.

Setelah babak pertama berakhir imbang tanpa gol, penyerang Luis Artem membuka skor untuk Argentina pada menit ke-65, namun José Martínez “Perry” menyamakan kedudukan untuk Spanyol hanya dua menit kemudian. Namun, Artem kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-79, membawa timnas negaranya meraih kemenangan berharga.

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Kemenangan ini berperan krusial dalam lolosnya Argentina ke perempat final, di mana mereka menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi kedua di belakang Jerman Barat, sementara Spanyol tersingkir dari turnamen pada babak pertama.

Namun, perjalanan “Penari Tango” tidak berlangsung lama di Piala Dunia 1966, karena mereka kalah dari Inggris (1-0) di perempat final, sebelum tuan rumah melanjutkan perjalanan mereka menuju gelar juara.

Setelah 60 tahun berlalu, pertarungan antara Argentina dan Spanyol kembali terulang di final Piala Dunia, setelah tim Amerika Latin itu menyingkirkan Inggris (2-1) pada Rabu malam di babak semifinal, sementara Spanyol mengalahkan Prancis (2-0).