Apa yang terjadi pada Ancelotti? Tindakan mengejutkan setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia

Kejutan tersingkirnya tim nasional Brasil dari Piala Dunia 2026 tidak hanya terbatas pada hasil pertandingan melawan Norwegia, tetapi juga meluas ke apa yang terjadi segera setelahnya, ketika pelatih asal Italia Carlo Ancelotti mengambil langkah mengejutkan yang memunculkan banyak tanda tanya, dalam reaksi pertamanya setelah “Seleção” tersingkir dari Piala Dunia.

Erling Haaland memimpin tim nasional Norwegia meraih kemenangan berharga atas Brasil dengan skor 2-1, pada Minggu malam, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Jaringan "The Touchline" mengungkapkan bahwa Carlo Ancelotti tidak hadir di zona campuran untuk memberikan pernyataan kepada media setelah pertandingan, meskipun ia dijadwalkan untuk tampil di hadapan media, karena ia langsung menuju ruang ganti setelah peluit akhir dibunyikan.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa Davide Ancelotti, asisten pelatih sekaligus putra pelatih timnas Brasil, lah yang hadir di zona campuran menggantikan ayahnya, untuk menangani media setelah tersingkirnya tim dari turnamen tersebut.

Pertandingan tersebut menampilkan penampilan gemilang dari bintang Norwegia, Erling Haaland, yang membuka skor pada menit ke-80, setelah menerima umpan silang yang akurat dari sisi kiri, lalu menyelesaikannya dengan sundulan keras yang menggetarkan sudut kiri gawang kiper Alisson Becker.

Penyerang Norwegia itu tidak puas hanya dengan satu gol, melainkan kembali mencetak gol pada menit ke-89 untuk memastikan keunggulan timnya, setelah melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke sisi kiri gawang Alisson, sekaligus mencetak gol kedua bagi dirinya dan timnya.

Pada masa tambahan waktu, pemain pengganti Neymar berhasil memperkecil ketertinggalan Brasil melalui tendangan penalti pada menit ke-100, setelah ia berhasil menendang bola ke sisi kiri kiper; namun, golnya tidak cukup untuk mencegah “Seleção” tersingkir dari turnamen.

Dengan kemenangan ini, tim nasional Norwegia memastikan tempatnya di babak perempat final Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi pemenang dari pertandingan yang dinantikan antara Meksiko dan Inggris, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin pagi nanti.