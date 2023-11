Apa Yang Sebenarnya Dibutuhkan Arsenal? The Gunners Incar Bintang Borussia Dortmund Julian Brandt Pada Januari Di Tengah Ada Ketertarikan Dari Newcastle

Menurut laporan, gelandang Borussia Dortmund Julian Brandt sedang dipertimbangkan untuk pindah ke Arsenal dan Newcastle United.

Brandt menarik minat Liga Primer

Newcastle dan Arsenal tertarik

Dortmund tidak ingin menjualnya

APA YANG TERJADI? Menurut The Mirror, kedua klub Liga Primer Inggris itu bisa sangat tertarik dengan sang pemain meskipun Julian Brandt telah menandatangani kontrak baru bersama The Black and Yellow hingga 2026 pada musim panas. Laporan itu juga mengatakan bahwa Jurgen Klopp adalah pengagum pemain asal Jerman tersebut, namun Liverpool saat ini tidak sedang berlomba untuk merekrutnya.

GAMBARAN LEBIH BESAR: Dalam dua pertandingan Liga Champions mereka, Eddie Howe's Toon melihat dari dekat pemain Jerman berusia 27 tahun itu. Brandt mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas The Magpies pada Selasa malam. Arsenal juga terus memantau Brandt, meskipun Dortmund menolak tawaran apa pun untuk pemain yang mereka datangkan dengan harga sekitar £22 juta itu.

APA SELANJUTNYA? Brandt telah terpilih dalam skuad Jerman untuk jeda internasional November dan akan kembali ke Dortmund untuk pertandingan lawan Monchengladbach pada 25 November.