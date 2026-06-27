Apa yang ditulis tim nasional Iran dengan "warna merah" di ruang ganti Seattle?

Tim nasional Iran kembali melakukan kebiasaannya meninggalkan pesan-pesan politik di ruang ganti. Kali ini, mereka meninggalkan pesan baru setelah bermain imbang 1-1 dengan Mesir pada hari Sabtu ini, yang berisi isyarat jelas terkait konflik dengan Amerika Serikat dan entitas Zionis, khususnya serangan udara terhadap Sekolah Minab yang menewaskan 168 orang.

Televisi resmi Iran menayangkan foto pesan yang ditulis dalam bahasa Inggris tersebut, yang berbunyi: “Kami dari Iran, negeri yang selama ribuan tahun lebih mengutamakan kehormatan daripada kemenangan,” sebagai penegasan atas sikap yang diambil tim sejak pertandingan pertamanya melawan Belgia enam hari lalu.

Surat tersebut juga berisi ucapan terima kasih kepada kota tuan rumah Seattle atas “keramahannya,” serupa dengan yang dilakukan para pemain di Los Angeles setelah hasil imbang tanpa gol melawan Belgia. Namun, yang menarik perhatian adalah penulisan angka “#168” dan tagar “#Minab” berwarna merah di samping teks utama.

Angka dan tagar tersebut merujuk pada serangan rudal terhadap sebuah sekolah di kota Minab, Iran, pada 28 Februari lalu, yang menewaskan 155 orang, termasuk 120 anak-anak, menurut otoritas Iran yang menuduh Amerika Serikat bertanggung jawab atas insiden tersebut, sementara surat kabar “The New York Times” melaporkan bahwa militer AS meluncurkan rudal tersebut akibat kesalahan dalam menentukan sasaran, dan telah membuka penyelidikan atas insiden tersebut.

Surat tersebut menambahkan: “Bagi kami, sepak bola bukan sekadar persaingan untuk meraih hasil, melainkan ujian karakter,” sebelum tim tersebut menyampaikan ucapan terima kasihnya “kepada seluruh rakyat Iran yang telah mempersembahkan hati, suara, dan jiwa mereka untuk Iran,” dan diakhiri dengan kalimat “Iran akan tetap berdiri.”

Tim nasional Iran saat ini menempati posisi ketiga di grupnya, dan menunggu hasil dari grup-grup lain untuk mengetahui apakah mereka akan lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, sementara pesan-pesan politik mereka terus memicu kontroversi di lingkungan turnamen tersebut.