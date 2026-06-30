Apa yang dia katakan sebelum menghadapi tim Singa? Maroko menempatkan De Jong di bawah sorotan

Piala Dunia Frenkie de Jong runtuh di bawah tekanan kritik bahkan sebelum peluit akhir dibunyikan; bintang Barcelona itu sempat membela gayanya dengan gigih sebelum turnamen dimulai, namun justru menjadi sasaran kritik tajam para analis Belanda setelah “De Vlieger” kalah dari Maroko di babak gugur.

Pria yang beberapa hari lalu mengatakan, “Banyak orang menonton sepak bola tetapi tidak memahaminya,” tiba-tiba mendapati dirinya menjadi sasaran kritik dari rekan-rekannya di tim nasional.

Rafael van der Vaart, mantan bintang Real Madrid dan Ajax, melontarkan kritik tajam kepada De Jong melalui siaran NOS dengan mengatakan: “Frenkie de Jong memainkan pertandingan terburuk yang pernah saya lihat darinya.”

Serangan itu tidak hanya berhenti pada performa individu, tetapi juga meluas ke strategi taktis Ronald Koeman yang digambarkan van der Vaart sebagai mengecewakan: “Itu benar-benar mengecewakan, tetapi itu juga karena strateginya.

Menurut saya, kekuatan Maroko terletak di lini tengah mereka, namun kami memutuskan untuk menghadapi mereka hanya dengan pemain tengah,” tambahnya dengan nada marah. “Kami lolos dari babak grup dengan baik, segalanya mulai membaik, lalu apa yang tiba-tiba terlintas di benak kalian hingga mengubah gaya bermain sepenuhnya saat melawan Maroko? Saya sama sekali tidak mengerti hal itu.”

Jan Molder, mantan penyerang Belanda dan Ajax, menggambarkan penampilan De Jong sebagai terlalu berhati-hati, dan berkata kepada NOS: “Saya hanya melihat umpan-umpan ke samping darinya, saya salah menilai dia,” sedangkan Ibrahim Afellay, mantan pemain Barcelona, menyindir tanpa menyebut nama secara langsung bahwa “pertandingan seperti ini ditentukan di lini tengah, dan Maroko-lah yang menentukannya.”

Kritik pedas ini muncul kurang dari dua minggu setelah pernyataan De Jong sendiri pasca kemenangan 5-1 atas Swedia pada 21 Juni, saat ia menanggapi para skeptis yang meragukan pengaruhnya: “Saya merasa banyak orang tidak memahami apa-apa tentang sepak bola. Mereka menontonnya, tapi tidak memahaminya, jika boleh saya katakan, dan itu bukan hal yang buruk, karena memberi kesempatan kepada semua orang untuk membicarakannya, tapi itulah kenyataannya.”

Di sisi lain, angka-angka menunjukkan cerita yang berbeda menjelang pertandingan melawan Maroko, di mana surat kabar “Volkstrand” mempublikasikan statistik dari “Stats Perform” setelah tiga pertandingan pertama Belanda melawan Jepang, Swedia, dan Tunisia, yang menyoroti gaya permainan menyerang De Jong, Dia telah melakukan 38 umpan ke depan, angka yang hanya dilampaui oleh pemain Portugal Vitinha dan pemain Senegal Idrissa Gueye, serta mencatat 40 kali penetrasi ke depan dengan bola, di mana hanya pemain Spanyol Rodri dan Vitinha yang mengunggulinya.

"Football International" menambahkan bahwa Belanda mencetak lebih dari setengah gol per pertandingan saat de Jong bermain, dibandingkan saat ia absen.