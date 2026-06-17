Apa maksudnya?.. Haaland mengomentari kepindahan Bernardo Silva ke Real Madrid melalui pesan yang samar-samar

Pengumuman resmi mengenai transfer pemain asal Portugal, Bernardo Silva, ke Real Madrid, memicu reaksi luas.

Real Madrid, klub asal Spanyol, hari ini, Rabu, mengumumkan secara resmi telah merekrut Silva dari Manchester City selama bursa transfer musim panas ini.

Dalam pernyataan resminya, Real Madrid menyebutkan bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Bernardo Silva untuk bergabung dengan tim dengan kontrak berdurasi dua musim, hingga 30 Juni 2028.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Kylian Mbappé menanggapi kedatangan Silva ke Real Madrid dengan menyambut mantan rekan setimnya yang pernah bermain bersamanya di Monaco, dengan menulis: "Selamat datang di klub terbaik di dunia."

Rodrygo Goes dan Vinícius juga menyambut kedatangan Bernardo Silva ke Real Madrid.

Rodrygo menulis: “Selamat datang, sang bintang,” sementara Vinícius berkata: “Selamat datang, saudaraku.”

Namun, reaksi yang paling mengejutkan datang dari Erling Haaland, bintang Manchester City.

Pemain asal Norwegia itu mengenal Bernardo Silva dengan baik, karena mereka pernah menjadi rekan setim di klub Inggris tersebut.

Haaland mengomentari postingan Real Madrid tentang Bernardo Silva: “Sampai jumpa di semifinal.”

Masih harus dilihat apakah yang dimaksud adalah semifinal Piala Dunia atau semifinal Liga Champions, mengingat pertandingan antara Manchester City dan Real Madrid telah menjadi laga klasik dalam beberapa musim terakhir.