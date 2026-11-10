Penyerang Real Madrid masuk dalam radar ketertarikan Arsenal menjelang bursa transfer musim dingin mendatang, di tengah ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya di klub ibu kota Spanyol tersebut, serta keinginannya yang jelas untuk mendapatkan peluang bermain lebih besar, setelah hanya mencatatkan menit bermain yang terbatas sejak awal musim.

Berdasarkan laporan situs Tribuna, Arsenal tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut penyerang asal Brasil, Endrick, pada Januari, sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat lini depan selama paruh kedua musim, setelah upaya potensial mereka untuk mendatangkan Eli Junior Kroupi, penyerang Bournemouth, terbentur sikap klubnya yang menolak melepasnya di tengah musim.

Kroupi menjadi opsi pertama yang potensial bagi Arsenal untuk memperkuat lini serang mereka, namun Bournemouth telah memberitahu klub London tersebut bahwa penyerangnya tidak dijual selama bursa transfer musim dingin, sehingga perhatian pun beralih ke Endrick, yang tidak mendapatkan cukup kesempatan bersama Real Madrid.

Menurut laporan itu, penyerang Brasil tersebut hanya bermain selama 114 menit musim ini, yang memperkuat kemungkinan ia mencari destinasi yang memberinya kesempatan bermain secara reguler, terlebih karena pemain ini sebelumnya sudah dikaitkan dengan kepergian dari Real Madrid.

Laporan itu menyebutkan bahwa Endrick sempat ditawarkan ke Arsenal pada tahun lalu, sebelum akhirnya ia pindah ke Olympique Lyon dengan status pinjaman.

Hingga kini belum jelas apakah klub Inggris itu sedang mempertimbangkan untuk meminjamnya kembali atau berupaya merekrutnya secara permanen.

Endrick membuka pintu, dan nasibnya pada Januari masih belum jelas

Perkembangan ini bertepatan dengan pernyataan yang baru-baru ini disampaikan Endrick, di mana ia berbicara terus terang tentang masa depannya, menegaskan bahwa ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Januari, dan bahwa prioritasnya adalah bermain, merasa bahagia, serta membantu rekan-rekannya.

Penyerang asal Brasil itu berkata, "Yang saya inginkan hanyalah bermain, merasa bahagia, dan membantu rekan-rekan saya," seraya menambahkan, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Januari, semuanya ada di tangan Tuhan. Yang saya harapkan hanyalah yang terbaik bagi karier saya."

Meski menegaskan bahwa Madrid adalah kota yang luar biasa, Endrick menekankan bahwa ia akan selalu melakukan apa yang diperlukan demi kemajuan kariernya, sebuah pernyataan yang membuka peluang terjadinya kepergian jika ia terus menjauh dari kesempatan bermain.

Pemain itu juga berbicara positif tentang hubungannya dengan pelatihnya, Jose Mourinho, menegaskan kepercayaannya yang besar kepada sang pelatih, serta mengungkapkan bahwa pelatihnya berkomunikasi dengannya setiap hari untuk menanyakan kabar kehidupan pribadinya, dan bukan hanya untuk berbicara tentang sepak bola.

Hubungan Arsenal dengan agen Vinicius bisa memuluskan kesepakatan

Salah satu faktor yang bisa membantu Arsenal dalam pergerakannya adalah Endrick dan Vinicius Junior, rekan satu timnya di Real Madrid, diwakili oleh agen yang sama, yang memiliki hubungan baik dengan Andrea Berta, direktur olahraga klub Inggris tersebut.

Berta sebelumnya sempat berupaya bernegosiasi dengan agen itu terkait kepindahan Vinicius ke Stadion Emirates pada musim panas lalu, yang bisa memberi Arsenal jalan masuk yang tepat untuk menjajaki kemungkinan merekrut Endrick.