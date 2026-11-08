Apa kaitannya dengan Maroko? Inspektur FIFA bersiap mengunjungi Barcelona

Para perwakilan Federasi Sepak Bola Internasional akan tiba di Stadion Spotify Camp Nou pada Senin besok untuk meninjau kondisi fasilitas, sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia 2030.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Federasi Spanyol dan Barcelona berharap mendapatkan laporan positif terkait fasilitas Camp Nou, yang menjadi salah satu permata paling menonjol dalam gelaran Piala Dunia.

Pada keesokan harinya, Selasa, delegasi FIFA akan mengunjungi Stadion RCDE milik klub Espanyol.

Stadion Spotify Camp Nou berupaya menjadi tuan rumah pertandingan final, sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam sebuah acara yang digelar di Barcelona pada Senin lalu.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL

Wali Kota Barcelona, Jaume Collboni, secara terbuka meminta agar pertandingan penentu itu diselenggarakan, dengan dukungan dari Presiden klub Barcelona, Joan Laporta, bersama sejumlah pejabat lain, seperti Menteri Olahraga dalam pemerintahan Catalonia, Berni Alvarez, dan Presiden Federasi Sepak Bola Catalonia, Joan Soteras.

Mereka semua mendapat dukungan dari Rafael Louzan, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, yang kembali menegaskan keinginannya agar pertandingan final digelar di Spanyol, baik di Stadion Spotify Camp Nou maupun Stadion Santiago Bernabeu.

Di sisi lain, Maroko meningkatkan tekanannya untuk mewujudkan tujuan yang sama, dalam berkas pencalonan bersama dengan Portugal.

Meskipun Maroko akan mengandalkan Stadion Hassan II, yang mampu menampung 115 ribu penonton, Spanyol yakin bahwa FIFA akan memberikan kehormatan untuk menjadi tuan rumah pertandingan final kepadanya, mengingat Spanyol memiliki dua stadion kenamaan yang memiliki sejarah besar, serta telah menjalani proses pengembangan dan renovasi, yaitu Spotify Camp Nou dan Santiago Bernabeu.

Keputusan tersebut tidak akan ditetapkan sebelum tahun 2027 atau 2028, dan masih banyak perkembangan yang mungkin terjadi sebelum waktu tersebut.